La última pieza del Círculo, lista para empujar hacia la permanencia: "Hay talento, yo aportaré defensa y energía"

Energía y defensa. Eso es lo que está llamado a aportar el último fichaje del Círculo Gijón Baloncesto, Anthony Tsegakele, presentado como una pieza clave para el objetivo del club gijonés de agarrarse a la Segunda FEB. "Creo que puedo hacer muchas cosas en la pista, pero si tuviera que decantarme por una sería sin duda esa, la defensa, la energía, siempre he sido reconocido como un jugador defensivo. Eso, unido al talento que he visto en mis compañeros, creo que hace que tengamos buenas opciones de ganar partidos", apuntó el atlético jugador canadiense, que no ocupa plaza de extracomunitario al poseer el pasaporte de Gabón. Tsegakele compareció en su presentación flanqueado por el entrenador del Círculo, Nacho Galán, y por su compañero Joey Reilly, que ejerció a las mil maravillas de traductor pese llevar en España solamente año y medio.

Un especialista

"Es un verdadero especialista, creo que nos va a dar ese aspecto defensivo que muchas veces reclamamos", apuntó Galán, que se devana los sesos para encontrar soluciones al equipo, colista del grupo Oeste de la categoría, ya con la segunda vuelta iniciada, con dos triunfos y doce derrotas, las últimas siete de manera consecutiva. Los dos últimos de cada grupo bajan a Tercera FEB, y el quinto relegado saldrá de una eliminatoria entre los terceros por la cola.

El Círculo se queda ahora con diez fichas, una vez confirmados los últimos cambios: han abandonado el equipo Alberto Díaz y Jerónimo Luis y se suma Tsegakele. Con anterioridad se había ido otro interior, Sherif Idris, con el recambio de Imru Duke. Aunque el club se mantiene atento al mercado, en principio la plantilla queda conformada por los bases Guillem Arcos y Samu Barros; los escoltas Joey Reilly y Samu Franco, los aleros David Ramírez y Tavin Pierre, los cuatros Javi Menéndez, Michael Okafor y Anthony Tsegakele y el cinco Imru Duke.

Anthony Tsegakele, en su etapa en los Saskatchewan Rattlers canadienses. / Saskatchewan Rattlers

Ve talento

Tsegakele, jugador de Quebec que acaba de cumplir los 27 años, se muestra sorprendido del nivel que ha visto en su primera semana en Gijón: "Normalmente, cuando llegas a un equipo de la cola esperas que no haya ni profesionalización ni talento, pero no es el caso. Desde el primer al último jugador tienen talento, simplemente creo que han perdido un par de partidos de forma desafortunada". Viene de jugar, en el lejano Azerbaiyán, y se ve preparado para rendir desde el primer momento, pero Galán avisa de que "a veces, desde fuera, pensamos que hemos comprado una máquina nueva y que tiene que funcionar desde el primer día, pero estamos hablando de personas, de chicos jóvenes que sufren un cambio muy grande. Mi experiencia me dice que habrá que esperar algunas semanas, y por mi parte va a haber paciencia y cariño". La primera prueba, el domingo a las 12.30 en la pista del Jaén Paraíso Interior, uno de los rivales del Círculo en pos de la permanencia.

Amistoso contra el Coruña

Tras el partido de Jaén la competición sufre una semana de parón por la disputa de la fase final de la Copa España en Palencia. Para continuar la preparación, el Círculo ha pactado un encuentro de carácter amistoso contra el líder de Primera FEB, el Leyma Coruña, que se celebrará el viernes 23 en el Palacio de Deportes de La Guía, a partir de las 19.30 horas. Los socios del Círculo y los menores tendrán acceso gratuito y para el público en general el precio de la entrada es de 10 euros. "Será algo especial, un homenaje a nuestros abonados, a los que tratamos de brindar siempre el mejor espectáculo posible. Es un orgullo para el club que el Coruña, que es un recién descendido de ACB y pronto volverá a la élite, se haya dirigido a nosotros", asegura Nacho Galán.