El Avilés, a remontar el vuelo ante los cachorros del Athletic: la previa del encuentro de esta noche

"Tenemos que controlar mejores las transiciones defensivas y generar ocasiones más claras. Llegamos mucho, pero la última decisión nos hace muchísimo daño". Dani Vidal, entrenador del Avilés, marcó, en la previa del encuentro de hoy (21.15 horas, Movistar+) ante el Bilbao Athletic en Lezama, los puntos de mejora para que su equipo vuelva a la senda de la victoria, algo que no ha conseguido en lo que va de 2026. Eso sí, el rival al que se enfrenta es uno de los más complicados de toda Primera Federación. El cuadro bilbaíno suma siete victorias en sus últimos nueve encuentros y, a pesar de llegar a colocarse como penúltimo, ahora vuelve a estar en los puestos de play-off. Eso sí, a pesar del peligro que atesoran los cachorros vascos, hay que recordar que los blanquiazules ya les consiguieron vencer en el Suárez Puerta.

"Tienen unas instalaciones de Primera División, el campo es precioso. Es un equipo que sigue con el mismo entrenador que el año pasado y tienen las ideas claras. Me siento identificado con lo que proponen, son agresivos a la hora de presionar y tienen un nivel técnico altísimo. Pueden salir jugando, pero, si te despistas, te meten gol. Aquí les anularon tres tantos por fuera de juego. Son un rival muy peligroso. Si nosotros ajustamos bien nuestro bloque defensivo los podemos poner en problemas", analizó Vidal, que podrá contar con Raúl Rubio y Borja Granero para el encuentro a pesar de que ambos acabaron el partido ante el Pontevedra con molestias. El que no viajará a Lezama será Julio Rodríguez, que se recupera de un proceso gripal.

El técnico del Avilés tuvo palabras de elogio para Babin, su gran mariscal del área. "Está haciendo un buen año, es muy fiable. Babin es un jugador con experiencia, que no ha sentido tanto el salto de categoría porque ya había estado en ella, además de haber jugado en categorías superiores. Sabía que iba a necesitar subir dos marchas más respecto al año pasado. Si está teniendo tantos minutos es porque creemos que nos da rendimiento", destacó el entrenador, que también habló de Natalio, al que calificó como "un profesional como la copa de un pino". "Está haciendo como Viti, entrenando como un animal para, cuando tenga la oportunidad, ponernos las cosas difíciles", aseguró.

Donde no quiso entrar el catalán fue en el mercado de fichajes. Quicala, que está en la rampa de salida, fue uno de los mejores ante el Pontevedra y Yasser, desaparecido durante el año, también contó con minutos. "La experiencia me dice que hay jugadores que parece que van a salir y se acaban quedando. Cuento con los 20 futbolistas disponibles y jugarán lo que creo que más puedan ayudar en el campo", zanjó el técnico.

Ibai Saiz, el peligro vasco

Uno de los nombres que explica la buena racha del Bilbao Athletic es el de Ibai Sanz, su máximo goleador. El ariete, que suma ocho tantos y dos asistencias en lo que va de curso, acumula cinco de ellos en los últimos nueve encuentros, de los cuales siete se han saldado con victoria rojiblanca. Otro de los nombres de mayor talento de la cantera bizkaina es Ibon Sánchez, mediapunta que recuerda a Gelabert y que lleva tres tantos y una asistencia esta temporada. Su defensa más destacado en Jon de Luis.