Benjamín Noval, ambicioso en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm: “Ya fui podio, ahora quiero la victoria”

Asturias es la región con más nivel dentro del ciclocross español y la Copa del Mundo de Benidorm, que se celebra mañana, la prueba más importante del calendario nacional. Dos factores que, unidos, hacen que la armada asturiana se desplace hasta la ciudad alicantina con las expectativas muy altas y con el objetivo de cosechar grandes resultados en una competición en la que se dan cita los mejores del mundo en esta especialidad.

Benjamín Noval, gran baza en junior

La principal baza del equipo asturiano está en la carrera junior por la presencia de Benjamín Noval, que peleará por ser primero. También Lucía González, plata en élite femenina del Campeonato de España, y Mario Junquera, bronce en élite masculino, aspiran a estar adelante.

El momento de forma de Benjamín Noval

Benjamín Noval revalidó el pasado fin de semana su título nacional junior y dejó a todos pasmados haciendo la mejor vuelta de los participantes, incluidos los de categoría élite, en la prueba por equipos, en la que Asturias logró una medalla de bronce. En declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA, el del Nesta MMR reconocía que "después del Campeonato de España" está "en muy buen punto de forma". "Por lo que he visto, el de Benidorm es un circuito que se me adapta muy bien", explicaba sobre el recorrido que tendrá que afrontar mañana, a partir de las 9:30 horas, cuando da comienzo la prueba junior.

El sueño de ganar en la Copa del Mundo

El de Puente de Arco (Laviana) espera hacer "un buen inicio de carrera", lo que le daría opciones de ganar por primera vez una carrera de la Copa del Mundo: "Más que podio, que ya lo conseguí el año pasado, me gustaría lograr una victoria, me daría mucha confianza de cara al Mundial y al resto de pruebas de la Copa del Mundo".

El recorrido de Benidorm y la climatología

En Benidorm se anuncian lluvias para hoy, pero se espera que mañana amaine: "Más que preferir que esté el terreno seco, lo que necesito es que la rueda agarre bien". Otro aspecto que puede estar a su favor es la dureza del recorrido: "En teoría es más duro, hay una subida que no había el año pasado, y cuando más duro para mí mejor". Todo suma para una prueba a la que llega "muy motivado" tras el Nacional.

Más representantes asturianos en junior y sub-23

Además de Benjamín Noval, Asturias contará con otros tres ciclistas junior: Martín Fernández (Nesta MMR), que fue tercero en el Campeonato de España; Pelayo Gancedo (MMR), que fue cuarto; y Samuel Castiello (Cortizo), quinto. En categoría sub-23, Asturias contará con Hugo Traviesa (Oviedo.es) y Mario Vega (Oviedo.es).

Mario Junquera, en una prueba de ciclocross / Roberto Menéndez

Mario Junquera, referencia en élite masculina

En la prueba élite masculina, el referente asturiano será Mario Junquera, segundo de la Copa de España y bronce en el pasado Campeonato de España disputado en Tarancón (Cuenca). "Voy con tranquilidad, con los objetivos cumplidos y en forma", dice a este periódico el gijonés del Unicaja Gijón. "He sido bastante regular esta temporada, por lo que estoy contento, logré la clasificación para el Campeonato del Mundo, para lo que tenía que conseguir un 25.º puesto en la Copa del Mundo, y ahora voy a disfrutar y a hacer la mejor carrera posible", añade.

Asturias, potencia nacional del ciclocross

Del recorrido dice que "no es como estamos acostumbrados en el norte", pero que es "divertido": "Me gusta", concluye. Junquera reivindica lo que está haciendo Asturias en ciclocross: "Llevamos desde 2023 superándonos en las medallas que saca la Federación Asturiana en el Campeonato de España, lo que es una prueba del nivel que hay en chicos y chicas; en juveniles cuatro de los cinco primeros fueron asturianos", añade. Además de Junquera, en la prueba élite estará David Ovín (Victorero-Sellon Bici Center).

Lucía González, a por un gran cierre de temporada

En élite femenina, Lucía González tratará de hacer un buen fin de temporada en un año en el que le ha pasado de todo, con caídas, dolores de espalda y enfermedades, lo que le ha obligado a bajarse de varias carreras. A pesar de todo, en el Campeonato de España logró la medalla de plata y ahora tratará de "hacer la carrera al 100%, sin molestias, volver a la normalidad y a ver si puedo hacer una gran prueba; en noviembre estaba mejor que nunca y quiero acabar con buen sabor de boca la temporada". Además de Lucía, en élite femenina Asturias estará representada en Benidorm por Sara Cueto (Unicaja Gijón), que fue bronce en el Campeonato de España; Luna Carrió (Unicaja Gijón) y Alicia González (Nesta MMR).