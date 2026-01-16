Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación

Los blanquiazules tratan de conseguir su primera victoria del 2026

Una jugada del último partido del Avilés

Una jugada del último partido del Avilés / Mara Villamuza

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Tras sumar dos derrotas consecutivas en lo que llevamos de 2026, el Avilés tratará de remontar el vuelo en casa del Bilbao Athletic, rival al que se enfrenta a partir de las 21.15 horas. Los blanquiazules presentan varias novedades en su once, con la entrada de Eze, canterano del Oviedo, en el eje de la zaga en detrimento de Borja Granero. La misión no será sencilla, ya que el filial rojiblanco suma siete victorias en sus últimos nueve encuentros. Aun así, hay que recordar que el cuadro avilesino ya se impuso a los bilbaínos en el encuentro de la primera vuelta, un partido que terminó con un vibrante 3-2.

Alineación del Bilbao Athletic: Mikel Santos; Aldai, Duñabeiria, Jon de Luis, Barandalla; Guibelalde, Eder García; Adrián Pérez, Ibon Sánchez, Gift; Ibai Sanz

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Eze, Osky; Adri Gómez, Gete; Quicala, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría.

Actualizar

TEMAS

