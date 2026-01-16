En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación
Los blanquiazules tratan de conseguir su primera victoria del 2026
Tras sumar dos derrotas consecutivas en lo que llevamos de 2026, el Avilés tratará de remontar el vuelo en casa del Bilbao Athletic, rival al que se enfrenta a partir de las 21.15 horas. Los blanquiazules presentan varias novedades en su once, con la entrada de Eze, canterano del Oviedo, en el eje de la zaga en detrimento de Borja Granero. La misión no será sencilla, ya que el filial rojiblanco suma siete victorias en sus últimos nueve encuentros. Aun así, hay que recordar que el cuadro avilesino ya se impuso a los bilbaínos en el encuentro de la primera vuelta, un partido que terminó con un vibrante 3-2.
Alineación del Bilbao Athletic: Mikel Santos; Aldai, Duñabeiria, Jon de Luis, Barandalla; Guibelalde, Eder García; Adrián Pérez, Ibon Sánchez, Gift; Ibai Sanz
Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Campabadal, Babin, Eze, Osky; Adri Gómez, Gete; Quicala, Kevin Bautista, Cayarga; Santamaría.
Minuto 45+2. Final de la primera parte.
Minuto 45. Se añaden dos minutos de descuento
Minuto 43. Gol de Quicala, del Avilés.
Minuto 27. Tarjeta amarilla a Santamaría, del Avilés.
Minuto 20. Cambio en el Avilés. Sale Osky lesionado y entra Guzmán Ortega.
Minuto 1. ¡Arranca el partido entre el Avilés y el Bilbao Athletic!
