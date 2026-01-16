Eva Otero defiende título en el campeonato de Europa de kárate en Chipre

La deportista ovetense Eva Otero defenderá en el campeonato de Europa de kárate que se va a celebrar en Limassol (Chipre) entre el 6 y el 8 de febrero su título continental en la modalidad de kumite y en la categoría de-61 kilos.

La karateka, del Club Arenas de Kárate, que fue la encargada de lanzar el chupinazo de las pasadas fiestas de San Mateo, es una de las grandes promesas de este deporte a nivel nacional. En la pasada edición del Europeo logró imponerse en la final a la representante ucraniana Natalia Osadchuk.