Eva Otero defiende título en el campeonato de Europa de kárate en Chipre
A. L.
Oviedo
La deportista ovetense Eva Otero defenderá en el campeonato de Europa de kárate que se va a celebrar en Limassol (Chipre) entre el 6 y el 8 de febrero su título continental en la modalidad de kumite y en la categoría de-61 kilos.
La karateka, del Club Arenas de Kárate, que fue la encargada de lanzar el chupinazo de las pasadas fiestas de San Mateo, es una de las grandes promesas de este deporte a nivel nacional. En la pasada edición del Europeo logró imponerse en la final a la representante ucraniana Natalia Osadchuk.
