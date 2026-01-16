Izan "kata" el sueño europeo: "He trabajado mucho por esto", dice el ovetense tras ser convocado con el equipo español de kárate

Izan Álvarez (Oviedo, 15 años) lleva desde septiembre viajando cada martes a entrenarse a Madrid, ejercitándose en el gimnasio Lino, en Oviedo, y para rematar preparándose también casi a diario con un maestro que le da clases a distancia por videoconferencia a él y a su hermana Inara, con la que comparte la pasión por el kárate. Un esfuerzo que ha tenido su recompensa al ser incluido en el equipo de kata de categoría cadete-junior que va a representar a España en el Europeo que se va a celebrar en Limassol (Chipre) entre el 6 y el 8 de febrero.

Izan Álvarez, con su hermana Inara, con las medallas de campeones de España / M. F.

Una explosión de alegría

"Estoy muy contento, he trabajado mucho por esto", dice Izan sobre la convocatoria de la Federación Española de Kárate y Disciplinas Asociadas, que había preseleccionado a ocho deportistas, de los que han quedado solo cuatro, tres de ellos titulares y uno suplente. Izan está entre los tres titulares. "Es un triángulo y tenemos que coordinarnos entre nosotros", explica el asturiano sobre el desarrollo de la modalidad de kata. Para que todo vaya perfecto tendrá a partir de ahora bastantes entrenamientos antes del Europeo y después concentrarse a partir del 29 de este mes en Madrid, desde donde viajará a Chipre.

Un equipo muy renovado

Izan confía mucho en el renovado equipo que va a llevar España y espera poder colgarse un metal, aunque reconoce que en principio no están entre los favoritos. "Son catorce equipos. Los favoritos son Turquía, Portugal e Italia, los que se llevaron las medallas en el anterior Europeo. Que nos lleváramos medalla sería sorpresa, pero vamos a luchar para conseguirlo", anticipa.

El equipo que ha seleccionado España para este Europeo solo conserva a un componente de la pasada edición y está pensado de cara al futuro. Todos ellos se pueden mantener por edad hasta 2028 en esta misma categoría, cuando se disputa el Mundial. "Si nada cambia y lo hacemos bien, lo normal es que haya continuidad", explica Izan.

Especialista en kata

La modalidad de kata, a diferencia del kumite, no consiste en combatir contra un rival sino en la ejecución de una secuencia estructurada de movimientos que simulan un combate contra adversarios imaginarios. Cuando se practica por equipos, los tres deportistas deben coordinarse y ejecutar el mismo kata al tiempo, buscando máxima sincronización. "Si llegas a la lucha por el oro o por el bronce tienes que hacer también bunkai, donde el equipo tiene que realizar un ejercicio realista de combate", señala el deportista asturiano.

Y, mientras se prepara para que todo salga a la perfección en Chipre dentro de unas semanas, Izan Álvarez trata de llevar al día sus deberes y exámenes. Una prueba que, de momento, también logra superar.