Ogros a pares y fallo casi olvidado

Dos personas que confluyen en el mismo adversario –un jugador que le tiene tomada la medida y un entrenador ante el que siempre acaba como víctima propiciatoria–, más un fallo de penalti que no se cometía desde casi tiempos inmemoriales. No se trata de relacionar la última derrota con ninguna conjunción planetaria, que eso queda para los supersticiosos, pero tal concatenación trajo consigo que el Real Avilés Industrial padeciera ante el Pontevedra (0-3) una clausura de primera vuelta exactamente igual a la apertura. Dos lunares que no tapan todo lo bueno que hubo entremedias.

Quizá no haya caso igual al de Rubén Domínguez, técnico que llevó las riendas del Ourense CF ¡en cinco categorías!, desde el nivel 7 (Primera Autonómica de Galicia) al 3 (Primera Federación). Ahora, al mando del Pontevedra, volvió a cruzarse en el camino del Real Avilés Industrial para convertirse en el primer entrenador que eleva a cinco la conversión de todos sus partidos en derrotas blanquiazules. Y el dato aún sorprende más cuando el parcial goleador se va a un 12-0. Más que bestia negra, al orensano se le diría fiera azabache, tanto por dureza como por tonalidad.

Con esta quinta victoria en cinco partidos, Rubén Domínguez supera a tres colegas, que dejaron el pleno en cuatro. Fueron, por orden cronológico, Luis Costa, que derrotó siempre a los blanquiazules, dos veces con el Real Oviedo (Copa del Rey) y dos con el Aragón, dependiente del Zaragoza; y Manolo Buján, gallego, de Monforte, que hizo carrera en el noreste español y vapuleó al Real Avilés Industrial mientras dirigía al desaparecido Binéfar. Ambos, Costa y Buján, acapararon los triunfos en las dos primeras temporadas industrialistas, 1983-1984 y 1984-1985. El tercero que iguala esa marca es Oli Álvarez, como técnico del Marino Luanco. El caso del ovetense es más fácil de comprender, pues acontecía en las campañas 2017-2018 y 2018-2019, recta final del tejerismo, cuando el Real Avilés Industrial estaba programado para no ganar a prácticamente nadie.

Sin llegar al pleno de triunfos, los entrenadores que más partidos acopian sin claudicar nunca ante el conjunto blanquiazul se sitúan en la primera década del siglo. Fueron José Manuel Martínez (4 victorias y 4 empates), cuando el leonés dirigía al Oviedo Astur y Caudal, y Mino Serrano. El que fuera central del Real Madrid acabó invicto, con 3 victorias y 4 empates, como técnico del Ribadesella y Caudal.

También protagonista el pasado sábado fue quien abrió el marcador, Miguel Cuesta, gijonés de nacimiento y luanquín de influencia. El que se ha ganado la banda izquierda del Pontevedra ya anota en el Suárez Puerta hasta de forma inconsciente, de rebote, e iguala otro curioso récord, el de marcar al Real Avilés Industrial con más equipos. Acumula 4 goles, repartidos entre Navarro, Real Oviedo Vetusta, Marino Luanco y Pontevedra, emparejándose con Marcos Rueda (Titánico, Turón, Ceares y Covadonga) y Dani Pevida (Universidad Oviedo, Caudal, Tuilla y Siero).

El último hecho de relevancia en el partido contra el Pontevedra fue el penalti que no pudo transformar Álvaro Santamaría; no por el fallo en sí, sino por el tiempo que el equipo llevaba sin mácula desde los once metros. El fallo anterior databa del 31 de marzo de 2024, con Davo Fernández de frustrado ejecutor frente al Rayo Cantabria. El Real Avilés Industrial, durante casi dos años, se mostró impecable en los lanzamientos de penalti, 16 consecutivos, segunda mejor racha de su historia.