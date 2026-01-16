El Roces, ante un reto histórico en la Copa: "Es una cosa que seguramente nos pase una vez en la vida"

Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Deportivo de la Coruña… y TSK Roces. Por primera vez en su historia, el humilde equipo gijonés se ha colado entre los mejores equipos del grupo 1 de División de Honor y disputará la Copa del Rey juvenil ante el Atlético de Madrid. Un hito de gran valor que cobra más importancia al pasar por encima de canteras fuertes a nivel nacional como la del Real Oviedo o la del Racing de Santander. “Para nosotros es un premio y estamos contentísimos. Hay que darle mucho mérito al equipo y al cuerpo técnico”, comenta su presidente, José Mariano Rodríguez.

El pase a la Copa del Rey juvenil no está al alcance de cualquiera. Lo logran los cuatro primeros clasificados de cada grupo al término de la primera vuelta y los cuatro mejores quintos. El TSK Roces solo perdió dos partidos y terminó cuarto con 23 puntos, superando a Oviedo y Racing -ambos con 22- en una campaña en la que los gijoneses están siendo una de las revelaciones de la División de Honor. “Estamos haciendo una temporada muy buena, pero está todo muy igualado porque el descenso está a solo cinco puntos”, explica el entrenador del juvenil, Óscar González.

Los bombos del sorteo depararon un duelo muy complicado para los dieciseisavos de final, y el conjunto gijonés se verá las caras con el Atlético de Madrid, que terminó la primera vuelta como segundo en el grupo 5, con 33 puntos en su casillero y únicamente por detrás del Real Madrid. Al quedar por delante en la tabla, el cuadro colchonero tendrá el factor campo a su favor y el partido se disputará este domingo en el Centro Deportivo Alcalá de Henares (12:00 horas).

“La idea es pasarlo bien, competir, hacerlo lo mejor posible y que los chicos disfruten de la experiencia. Es una cosa que seguramente nos pase una vez en la vida, pero tenemos que competir bien el encuentro”, prosigue el técnico del Roces juvenil. El ganador del partido obtendrá el billete a los octavos de final que se jugarán el 28 de enero, pero, pase lo que pase, el Roces ya ha ganado. “Está bien enfrentarnos ante un equipo como el Atlético porque la exigencia es enorme y eso te ayuda a mejorar”, confiesa el técnico.

Óscar González también aprovecha para destacar por encima de todo al colectivo. “Hay jugadores con muy buen nivel y seguramente tengan opciones de vivir del fútbol, pero lo que más destacaría de este equipo es el bloque. Nos basamos en competir muy bien, en ser duros, ser competitivos y en ser un buen grupo. Jugamos en una categoría muy difícil y los detalles marcan la diferencia”, sostiene.

Pese a la ilusión copera, el objetivo marcado al inicio de la temporada sigue siendo el mismo. El conjunto gijonés, recién ascendido, quiere mantener la categoría por encima de todo. “El Roces es un gran club en Asturias, pero no tenemos la estructura de equipos como el Sporting, Oviedo y Avilés. El objetivo sigue siendo no descender y que este club pueda jugar otro año en División de Honor”, relata González.

Por su parte, el presidente se muestra orgulloso de los esfuerzos realizados en los despachos para elaborar la plantilla, que no solo destaca en lo futbolístico. “Tuvimos que multiplicar los esfuerzos a la hora de confeccionar la plantilla. Para mí lo primordial siempre es hablar primero de la persona que del futbolista, y eso tiene que ver. Si tienes un buen grupo, de amigos y unidos vas a sacar algo”, y eso buscará mañana el Roces ante una de las mejores canteras del país.

El Sporting, el otro asturiano presente

Gijón estará muy presente en la Copa del Rey juvenil, y el único equipo que acompañará al Roces es el Sporting, dirigido por Marcos Landeira, que tendrá un partido incómodo este domingo ante el CD Tenerife, en la ciudad deportiva del club isleño (12:00 horas). Los rojiblancos finalizaron la primera vuelta en tercera posición, mientras que el cuadro chicharrero fue segundo.