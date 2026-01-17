Los 10 kilómetros de Las Caldas, con más de mil participantes
Los 10 kilómetros Las Caldas Villa Termal congregarán el domingo 25 de este mes a más de mil atletas que saldrán de la plaza de El Fresno, en Oviedo, y llegarán a Las Caldas. La carrera, impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo, EDP y Unicaja, y que organiza el Club Maratón Oviedo, celebra su undécima edición y lo hace con la satisfacción de que " este proyecto se ha consolidado y cuenta con el respaldo de los corredores y de la ciudadanía", como apuntó la concejala Covadonga Díaz.
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM