Los 10 kilómetros de Las Caldas, con más de mil participantes

Los 10 kilómetros Las Caldas Villa Termal congregarán el domingo 25 de este mes a más de mil atletas que saldrán de la plaza de El Fresno, en Oviedo, y llegarán a Las Caldas. La carrera, impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo, EDP y Unicaja, y que organiza el Club Maratón Oviedo, celebra su undécima edición y lo hace con la satisfacción de que " este proyecto se ha consolidado y cuenta con el respaldo de los corredores y de la ciudadanía", como apuntó la concejala Covadonga Díaz.

