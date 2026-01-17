Un Alimerka Oviedo Baloncesto mermado recibe en el Palacio de los Deportes a un peligroso colista

El Alimerka Oviedo cierra hoy (19:00 horas) la primera vuelta y lo hace en casa, en el Palacio de los Deportes, recibiendo al Melilla, último clasificado de Primera FEB, y con la opción de llegar al ecuador de la liga en puestos de play-off, habiendo sumado las mismas victorias que derrotas (ocho), lo que les dejaría cerca del objetivo de la permanencia y confirmaría las buenas sensaciones que viene dejando el equipo desde la pretemporada.

Un partido trampa pese al favoritismo

El rival y el hecho de jugar en casa dan al equipo de Oviedo un papel de favorito que puede ocultar la dificultad que entraña este partido para los asturianos. Las bajas de Raúl Lobaco y Calvin Hermanson reducen la capacidad defensiva y la amenaza en el tiro exterior del equipo azul, que además cuenta con algún otro jugador con problemas físicos, como adelantó Javi Rodríguez, entrenador del equipo de Oviedo, en la previa del encuentro: "Raúl y Calvin serán baja, Calvin sigue con su problema en el cuello y Raúl con su problema muscular, de momento son esas, aunque tenemos algunas dudas con algún otro jugador".

Una plantilla muy superior a su clasificación

Pero es que además de estas ausencias, el hecho es que la plantilla del Melilla está muy por encima de los resultados que están cosechando. El base Cristian Díaz tiene amplia experiencia en la ACB y ha jugado casi siempre en equipos candidatos al ascenso, siendo uno de los más cotizados de Primera FEB. El caso de su último fichaje, el alero Sergio Rodríguez, es muy similar. El ala-pívot Iván Cruz es otro que tiene amplia experiencia en la ACB y el pívot Poirier, de un talento descomunal, es de los que está rindiendo a más nivel, promediando 12 puntos por partido. Un Melilla que solo ha ganado dos partidos, pero uno de ellos fue ante uno de los equipos de la parte alta de la tabla, el Palencia.

Javi Rodríguez avisa del peligro del rival

Javi Rodríguez es más que consciente de la dificultad que entraña este partido y advierte de lo que tendrán enfrente: "Solo hay que ver la plantilla, tiene mucha calidad, jugadores con experiencia en la ACB, de nivel, que han jugado en los equipos punteros de Primera FEB, tienen talento, puntos, experiencia, saben jugar y si les dejas son muy peligrosos".

Hacer un partido incómodo, la clave

Si bien, el técnico gallego no pone como excusa las bajas que tiene en la plantilla: "Tenemos equipo, jugadores polivalentes que pueden jugar en varias posiciones, no tenemos muchos pero sí polivalentes, así que trataremos de competir y de hacer un buen partido en casa y con nuestra afición". Para poder competir y sumar una nueva victoria, Javi Rodríguez considera que la clave es que "no estén a gusto, que no jueguen cómodos, su calidad es grande, son jugadores de primer nivel, que si les dejas jugar tienen capacidad de resolver partidos por sí solos; tenemos que intentar hacer un partido incómodo".

Tras este encuentro, la Liga para un fin de semana antes de comenzar la segunda vuelta.