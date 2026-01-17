Babsi y Larcher, un cierre de altura para la Semana de Montaña de Gijón: "Tienes que estar concentrado en todo momento y tener mucha suerte"

A veces un contratiempo es la mejor manera de empezar de nuevo. Lo sabe bien Barbara Zangerl (Stanzertal, Austria, 1988), a la que una hernia discal le desvió del camino que había iniciado en el bouldering. "Los impactos al saltar del boulder eran malos para mí, así que me fui metiendo en la escalada deportiva y nació una nueva pasión", explica la escaladora. En el camino encontró a su inseparable Jacopo Larcher (Bolzano, Italia, 1989), con el que ha realizado múltiples incursiones, muchas de ellas al Yosemite. Su experiencia en el icónico granito californiano fue la base de "Granite Dreams", la proyección con la que llenaron el teatro Jovellanos.

Un viaje complicado

No fue fácil para la pareja llegar a Gijón. Su vuelo inicial Zurich-Bilbao del jueves se canceló, y tuvieron que viajar ayer mismo, vía Bruselas, para alquilar un coche en Bilbao y llegar a la villa de Jovellanos con el tiempo justo. Mereció la pena, porque la simpatía y la sencillez de Jacopo y "Babsi", como la conoce todo el mundo, conquistaron al auditorio.

Los organizadores de la Semana de Montaña de Gijón habían intentado captarlos para la pasada edición, pero tenían un viaje programado y hubo que dejarlo para 2026. En el cierre de las jornadas explicaron cómo escalar una pared grande, la logística que lleva, cómo es la experiencia y la tensión que conlleva una escalada del tirón por primera vez en una pared desconocida, sin caerse ni descansar, lo que en inglés se conoce como "flash a route".

Lecciones en el granito

"Es realmente difícil afrontar una pared de más de mil metros, tienes que estar concentrado en todo momento y no se permiten fallos. Esa es la razón de tanta tensión, tienes que controlar cada movimiento. Por supuesto también necesitas mucha suerte, no solamente habilidades de escalada", describe Zangerl.

Barbara Zangerl, durante una ascensión. / Jacopo Larcher

Babsi ya se había estrenado en el Yosemite en 2010. Juntos fueron por primera vez en 2015, el debut de Larcher en esas montañas. "Hemos vuelto prácticamente todos los años, es como una segunda casa", apunta el italiano. Barbara añade con una sonrisa que "en noviembre empieza a hacer mucho frío en Austria y California es un lugar muy bueno para escalar".

El mayor peligro, en el Eiger

Como escaladores, no han vivido ajenos a situaciones de riesgo. Larcher recuerda la más peligrosa: "Estábamos haciendo una ruta de un día en la cara norte del Eiger (Alpes suizos) y justo cuando estábamos cerca de la cima nos pilló el mal tiempo, niebla, lluvia fuerte, nieve... Estábamos escalando ligeros y no llevábamos casi equipo. Ella estaba en el último anclaje, no podía subir porque había hielo ni tampoco instalar más anclajes para bajar. Fue un momento realmente peligroso". Su compañera encontró una solución: "El miedo no te deja pensar con claridad, pero intenté concentrarme y al final logré deslizarme hasta encontrar un lugar seguro".

La pareja, que estrechó lazos en el Melloblocco, el boulder no competitivo que se instala en el valle de Mello, simboliza la unión del Tirol del Norte austriaco y el Tirol del Sur italiano. Recomienda a los que quieran iniciarse que busquen un mentor, "gente que les guíe" en el mundo de la escalada deportiva. "Y si lo que quieren es hacer boulder, no necesitan mucho, solo ganas. Realmente es algo apto para cualquiera", opina Zangerl.