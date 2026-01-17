El Club Mareastur de Oviedo, campeón de la Liga AXA de natación adaptada
En la clasificación final femenina, la nadadora del club asturiano Paula Sánchez finalizó en tercera posición
El club Mareastur se ha proclamado campeón de la Liga AXA de natación paralímpica de 2025, según confirmó el Comité Paralímpico Español y las Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad. El Club Mareastur sumó un total de 607 puntos, logrados en las jornadas celebradas en Barcelona, Palma de Mallorca, Torrevieja, Valladolid, Cádiz y en Oviedo el pasado mes de diciembre.
En segunda posición acabó el Club Natación Pozuelo (vencedor de las dos primeras ediciones de la Liga AXA), con 593 puntos, y la tercera plaza fue para el CE Aquarium, de Alicante, con 379 puntos. En la clasificación final femenina, la nadadora del club asturiano Paula Sánchez finalizó en tercera posición, mientras que Adriana Pérez fue quinta y Llara Fernández, séptima. Por su parte, en la clasificación final masculina, también dentro de los diez primeros puestos, Alan García logró el quinto y Martín Alonso el décimo.
El Club Mareastur cuenta en la actualidad con una veintena de deportistas, la inmensa mayoría provenientes de las Escuelas Deportivas "Ciudad de Oviedo" y "Villa de Gijón" que FEDEMA organiza, dando la oportunidad de llegar a la alta competición a la cantera asturiana.
