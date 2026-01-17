El Confía Base Oviedo no baja los brazos y rescata un punto
El cuadro carbayón, por debajo todo el encuentro, puntua ante Blendio Sinfín
N.L.
El Confía Base Oviedo sumó ayer un punto de mucha garra y coraje en Santander (28-28). Los carbayones fueron capaces de reponerse a un mal inicio y, a base de agarrarse con todo el partido y de insistir incluso en los peores momentos, obtuvieron un gran botín que les permite seguir arañando puntos en la tabla, también en este inicio de la segunda vuelta.
Los azules no empezaron bien, con un parcial en contra de 9-1, pero a partir de ahí reaccionaron y consiguieron reducir la diferencia al descanso (16-12).
En la segunda parte se mantuvo la tónica, el Base Oviedo no bajó los brazos en ningún momento. A menos de tres minutos para el final, Franceschetti puso las tablas por primera vez en el partido (27-27). Ambos replicaron y el marcador no se volvió a mover más, consiguiendo los azules un punto que sabe a algo más.
