Contundente victoria de un gran Alimerka Oviedo Baloncesto (101-70) ante un colista Melilla que solo le aguantó un cuarto

El Alimerka Oviedo Baloncesto acabó en el tercer cuarto con la resistencia de un colista Melilla que le puso las cosas muy complicadas en el primero, pero que terminó bajando los brazos con el excelso trabajo de un OCB que se ha hecho fuerte en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde le acompañaron 4.302 espectadores.

Todo fue positivo en una tarde en la que el OCB cerró la primera vuelta de Primera FEB en puestos de play-off de ascenso, con ocho victorias y ocho derrotas, dejando muy buenas sensaciones y con mucha parte del trabajo de la permanencia en Primera FEB hecho.

Una tarde en la que el equipo supo sobreponerse a las bajas de Lobaco, Hermanson y Copes, a base de actitud y de tener más energía que el contrario. Mención aparte merece la actuación del canterano Jorge Arias, que sumó 12 puntos en 22 minutos de juego. El ovetense salió no para jugar unos últimos minutos y recibir el aplauso del público, sino que fue decisivo en la victoria anotando en momentos importantes y haciendo un gran trabajo defensivo.

Antes del comienzo del partido, llegó la primera sorpresa cuando el “speaker” del Oviedo Baloncesto, Rubén Rodríguez presentó a la afición a la nueva mascota del equipo, “Pumarix”, un guiño a su antigua casa con el que pretenden trasladar el espíritu de su antigua sede a este Palacio de los Deportes en el que cada jornada le acompañan más de 4.000 espectadores, casi siempre más cerca de los 5.000 que de los 4.000.

Hechas las presentaciones, comenzó a botar el balón en el Palacio y la realidad es que las cosas no empezaron nada bien para el Alimerka Oviedo. Los locales, imprecisos de cara al aro, con errores en pases y tomando algunas decisiones cuestionables en ataque, permitieron a Melilla meterse de lleno en el choque. La actitud era la adecuada, pero sufrieron cuando posteaban jugadores como Debaut, Sergio Rodríguez o Iván Cruz.

Esas ventajas permitieron a Melilla irse ocho arriba (7-15) cuando aún no había llegado el ecuador del primer cuarto. Tras el tiempo muerto, Jorge Arias anotó un triple para recortar distancias y el equipo de Oviedo trató de meterle velocidad al encuentro, pero entre el acierto visitante y los errores locales, el primer parcial acabó nueve arriba (16-25) para un colista que demostró tener muchos argumentos en su plantilla.

En el segundo parcial empezaron a cambiar las cosas. El OCB comenzó a dominar el ritmo del juego y, aunque Melilla aún tenía capacidad de respuesta, las sensaciones eran otras. Un triple de Córdoba dejó el marcador en 43-42 para el equipo de Oviedo al descanso.

La salida de vestuarios fue definitiva para el Alimerka. La energía con la que salió el equipo, la defensa, con un Cosialls que tocaba todos los balones, fueron demasiado para un Melilla que empezó a dar muestras de las razones que le tienen situado en la última posición de la clasificación. Otro triple de Sergio Arias obligó al técnico visitante a parar el partido cuando Oviedo se había ido ya diez puntos arriba (60-50).

A partir de ahí fue una exhibición del Oviedo Baloncesto, con un Marques Townes dominador (fue el más valorado del equipo, con 23 puntos y 33 créditos), bien escoltado por el trabajo y la calidad de Greg Parham y Dan Duscak. Suelto, con un Melilla que bajó los brazos, el Alimerka Oviedo voló por la cancha.

La renta, en el último cuarto, llegó a ser de 33 puntos (100-67) y acabó en los 31 puntos del definitivo 101-70. El Alimerka anotó 20 triples en 41 intentos para firmar un partido que abre muchas opciones de pelear por cosas bonitas a un equipo de Oviedo con el que cada vez más gente se siente identificada.