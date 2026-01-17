Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Lobas Global Atac termina la primera vuelta con victoria

Las de Manolo Díaz se mantienen segundas en la tabla, a dos puntos del líder

Una acción del partido de ayer

Una acción del partido de ayer / Lobas Global Atac

n.l.

Oviedo

El Lobas Global Atac Oviedo suma dos nuevos puntos para cerrar una gran primera vuelta liguera. Las pupilas de Manolo Díaz vencieron por 20-30 en la cancha del Lleida y se mantienen segundas en la tabla, a dos puntos del líder Soliss Pozuelo de Calatrava.

El encuentro fue mucho más difícil de lo que reflejó la diferencia final en el marcador, con un inicio cuesta arriba que las carbayonas lograron solventar con el paso de los minutos y, cuando el Lobas ofreció su mejor versión, fue un vendaval y superó claramente a su rival.

