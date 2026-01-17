Manel Menéndez, nuevo entrenador del Langreo, al detalle: “Estoy convencido de que podemos revertir la situación, si no me quedaría en casa”

El Langreo vive el momento más delicado de la temporada y Manel Menéndez (Avilés, 1971) tratará de hacer de apagafuegos para salvar al Unión de la quema. Tras la dimisión de Pablo Acebal hace escasos días, el extécnico del Marino tiene el difícil reto de recortar seis puntos al Atlético Astorga, equipo que marca la salvación. En su currículum atesora un gran conocimiento sobre el fútbol asturiano y experiencia contrastada en situaciones similares. En la víspera de su debut, Menéndez atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar el inicio de su nueva etapa.

Están siendo días intensos.

Sí, ha sido una semana de mucho cambio y apenas hemos tenido cuatro sesiones para preparar este primer partido.

Han pasado muchos meses desde su última aventura, ¿tenía ganas de volver a los banquillos?

Sí, pero es cierto que lo decidí así en su día. Sabía que me arriesgaba a eso. Después vas viendo que van cesando entrenadores, pero somos muchos en el mercado y cuando llega el mes de enero y sigues libre ya te vas haciendo a la idea en el mes de enero de que hay que tomárselo como un año sabático.

Hasta que llegó la oportunidad del Langreo.

Para mí no es una oportunidad de volver a entrenar, sino un reto, al igual que la primera vez que fui al Marino, que también era una situación muy complicada. Estoy convencido de que podemos revertir esto, para pegarme un tiro en el pie me quedaría en mi casa. Estoy convencido por cómo es el club y por los jugadores que hay. He visto muchos partidos del grupo y del Langreo, y creo que en muchos han estado más cerca de ganar que de perder, pero caes por esa dinámica de malos resultados. Todo cambiará si ganamos un partido.

Manel Menéndez, entrenador del Langreo / Mario Canteli

Cómo fue el proceso de su llegada.

El lunes estoy en mi casa y leo todas las noticias. Me llegó una llamada por la tarde para preguntarme por mi disponibilidad y yo di mi opinión. Tuvieron reuniones con otros entrenadores, pero al día siguiente me reúno con ellos y lo cerramos ahí mismo. Fueron unas horas de locura, de estar viviendo de una forma y de repente todo cambia. Pero así es el fútbol.

El Langreo está a seis puntos de la salvación.

No es una situación ni mucho menos imposible. La igualdad es terrible en el grupo, todo el mundo puede ganar a cualquiera y se ve cada semana. Yo creo que no son distancias porque al final es ganar un partido. Tenemos que focalizarnos en ello y como decía Luis Aragonés hay que hacerlo por lo civil o lo criminal. Estamos a tres del play-out y de verdad creo que es romper esa mala racha mental. Tenemos que cambiar en eso y todo viene a través de los tres puntos.

¿Cómo se encontró al vestuario?

El primer día que me reuní con ellos (el miércoles) ya les dije que no venía a darles una charla motivacional de esas. Les di una explicación de por qué estaba ahí y de por qué creía que le podíamos dar la vuelta a la situación. Los vi muy predispuestos, aunque es cierto que, por experiencia, los primeros días siempre son fenomenales. Luego alguno suele bajar de intensidad, pero eso a mí no vale. Tenemos tres meses y medio y tienen que ser como el primer día.

De lo que ha visto al Langreo este curso, ¿qué cree que es lo que más ha pesado para estar en descenso?

Creo que al principio se le dio demasiada importancia a la clasificación y quedaba mucho. Las notas tienen que ser en mayo, no en septiembre. Después vi falta de acierto y de contundencia. Los pequeños errores se convierten en grandes errores, pero también ha faltado algo de suerte en algunos momentos.

Manel Menéndez, entrenador del Langreo / Mario Canteli

Muchos futbolistas de la actual plantilla estuvieron cerca de la promoción la temporada pasada

La cabeza también podía venir un poco equivocada del año pasado por estar cerca del play-off. Esas cosas te exigen personalmente y hace que después cuando la cosa va mal te estanque un poco cuando ves resultados que no te esperaba. La plantilla es buena para conseguir la salvación.

¿Espera muchos movimientos en este mercado?

Cuando me reuní con la directiva fue uno de los temas que traté y fui sincero. Dije que había que firmar en algunas posiciones, sobre todo porque se necesita músculo y por tema de lesiones. Seguramente haya alguna entrada más aparte de Sergio Neira. Queda tiempo, ahora mismo los representantes te ofrecen hasta su hijo, pero nosotros queremos mejorar lo que hay. Pero para entrar tienen que salir porque solo nos queda una ficha para mayores de 23 años. Si algún jugador quiere salir tiene las puertas abiertas. Yo quiero a gente implicada al 100% juegue o no juegue. Lo único que sirve para salir de ahí es que seamos un grupo unido.

¿Qué posición considera prioritaria a reforzar?

La defensa, un central es clave. Había jugadores como David Amez que estaban rindiendo a un buen nivel y con esta lesión necesitamos más refuerzos.

La plantilla del Langreo durante un entrenamiento esta temporada. / Mario Canteli

Ha tenido pocas sesiones para preparar el partido de este domingo, ¿en qué ha incidido más?

Incidimos, sobre todo, en el tema defensivo para que sepan lo que yo busco. Intento que el equipo compita y que se dejen el alma, porque eso tiene premio. No se puede dar una mala imagen y sé que no ocurrirá.

Es un debut complicado, ante el líder de la categoría… pero en Ganzábal

El equipo tiene muchas ganas de que llegue el partido contra el Deportivo Fabril para poder ganar. Tenemos jugadores para crearles problemas al Depor. Aunque ellos vayan primeros no quiere decir nada porque todo está muy igualado. Tenemos que estar todos enchufados y defender a muerte este escudo. Si jugando al 100% no nos da tendremos que poner el 120. Pero también es verdad que si después del partido el resultado no es el que esperabas hay que seguir. Después ya vendrán partidos contra rivales de abajo que serán claves.

¿Qué Langreo le gustaría ver dentro de unas semanas?

Quiero reducir el tema de los goles en contra. En esta categoría se puede vivir mucho mejor sin tantos goles en contra aunque luego marques menos goles. Quiero que seamos un equipo ordenado, que estemos juntos en todas las líneas… En ataque me gusta adaptarme en función del rival. Por ejemplo, contra el Depor seguramente ellos van a monopolizar el balón y tendremos que hacer un esfuerzo defensivo extra. Pero lo que más busco es que el equipo compita. Después ya iremos mejorando y matizando más cosas y que podamos ver un Langreo protagonista con balón, que se deje el alma cuando tenga que apretar y que sepa sufrir también cuando esté sin la pelota.

Con el Marino ya logró la salvación en varias ocasiones, ¿cuál es la clave para conseguirlo?

Hay que creer, estar convencido y competir. Muchos equipos no hacen buenos partidos y se llevan los tres puntos por un balón parado. Y después la fortuna tiene que cambiar. Las dinámicas llegan y el Langreo aún no ha tenido una dinámica positiva de ganar dos o tres partidos consecutivos y eso es lo que te permite posicionarte más arriba y jugar más tranquilo.