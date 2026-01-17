Nueva lluvia de goles del Telecable, que vence 7-0 al Sant Cugat y acaba líder la primera vuelta

El Telecable sigue sin bajar el pistón y, tras endosarle diez goles al eNe Oposiciones CP Mieres en el derbi del miércoles, termina la primera vuelta con otra goleada en casa, en esta oportunidad ante el Sant Cugat (7-0). El conjunto gijonés salvó sus minutos de menor acierto con tres tantos consecutivos de Ainara Anido y, una vez decidido el partido, se gustó para delicia de los aficionados de Mata Jove. Finalizado el primer tramo de la competición, el Telecable es líder con 31 puntos, fruto de diez triunfos, un empate y una derrota. Le iguala a puntos en la clasificación el Fraga, aunque con peor diferencia de goles. La decimotercera jornada de la OK Liga, en la que el eNe Oposiciones CP Mieres perdió 10-0 en la pista del Manlleu, sirvió también para marcar el corte de la Copa de la Reina, que completan, además de los mencionados Telecable y Fraga, Vila-Sana y Bembibre como cabezas de serie, más Palau, Manlleu, Cerdanyola y Bigues i Riells. El Telecable, que ejercerá de anfitrión, se tendrá que medir a uno de los cuatro no cabezas de serie, con el Palau como enemigo más peligroso y el Bigues, en principio, como perita en dulce.

El segundo se hizo esperar

La cosa pintaba sencilla para las locales cuando Marta Piquero enviaba la bola al larguero a poco de empezar el partido, y todavía en los primeros minutos Ainara tocaba el disparo de María Igualada para superar a la portera del Sant Cugat. Sin embargo, el segundo gol se resistió a subir al marcador. El Telecable presionaba bien, dejaba a las catalanas sin cruzar a campo contrario en varias oportunidades, pero no acababa de sentenciar. La ocasión más clara fue una gran combinación entre Nuria Almeida y Laia Juan, que esta última envió al poste. Pero todo lo que no había entrado hasta entones lo hizo en los últimos cinco minutos del primer tiempo. En el minuto 20, Ainara aprovechó el rechazo del poste de un disparo de Piquero, y la propia Anido, un minuto después, remató acertadamente, casi sin ángulo, un pase de Piquero, que en el mismo minuto culminó una contra rapidísima tras un centro de Mariona Colomer. Fue Colomer la encargada de poner el cinco a cero antes del descanso en una gran acción individual, en la que su eslalon dejó atrás a todas las rivales.

María Igualada, Mariona Colomer, Ainara Anido y Marta Piquero, tras el primer gol del Telecable / Marcos León

El sexto, con la décima falta

Con todo el pescado vendido, la segunda parte fue a beneficio de inventario. Solo hubo un equipo sobre la cancha, el local, que creó numerosas oportunidades para ampliar el marcador. Tuvo que esperar para hacerlo a que las visitantes cometieran la décima falta, que Marta Piquero transformó con una tranquilidad pasmosa en el 6-0. Y Mariona puso el 7-0 tras aprovechar una confusión cerca de la portería del Sant Cugat. Hablando de porterías, Natasha Lee repartió los minutos entre la italiana Viky Caretta, encargada de la primera parte, y Aine Pérez, que entró en la segunda parte. La guardameta candamina tomó protagonismo al detener un penalti y una falta directa producto de la décima falta en juego del Telecable.

El equipo gijonés inicia la segunda vuelta el próximo sábado, con el CP Las Rozas como rival en Mata Jove a partir de las 19.15 horas.