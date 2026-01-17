El nuevo "ejercicio de supervivencia" de los Gijón Mariners en la élite del fútbol americano

Los Gijón Mariners afrontan una temporada de cambios, especialmente nuevo terreno de juego y un trío novedoso de americanos, con la intención de que todo quede igual. Es decir, que puedan mantenerse en la élite del fútbol americano español, la LNFA Serie A. El vigente campeón, Las Rozas Black Demons, a partir de las 16 horas de hoy en el estadio de atletismo de Las Mestas, será el primer reto del conjunto gijonés, que cumple nueve años luchando con los mejores. "Es todo un ejercicio de supervivencia, año tras año", explica el director deportivo, Toni Bergés.

Un momento del último entrenamiento de los Mariners. | MARCOS LEÓN

El principal cambio que experimentarán esta campaña los Mariners es el de campo de juego. Las obras del césped del hípico de Las Mestas obligan al traslado al estadio de atletismo, cuyo estado despierta dudas en el club de fútbol americano.

En cuanto a la plantilla, dirigida de nuevo por Nacho Valdés, ha perdido a dos piezas importantes: Javi Castañón, retirado tras 15 campañas en el club, y Rubén Quintana, fichado por los Osos de Rivas. El grueso del equipo está formado por gente de Gijón, algunos ya en la plantilla la pasada temporada y otros que dan el salto desde el junior.

La importancia de los "imports"

A ellos se les suman tres americanos, los "imports". "De su rendimiento, de que acertemos, dependerá en gran parte esta temporada", admite Bergés. Los técnicos, después de consultar la web europlayers y de pedir referencias, se han decantado por tres jugadores con experiencia en Alemania: el quarterback Justin Agner, de cuya mano viene el receptor James Payton, hombre de su confianza, más el liniero (especialista defensivo) Kristopher Thipgen, un polvorilla. Vivirán juntos y, de acuerdo con el convenio del club con el Patronato Deportivo Municipal, harán aportaciones a la comunidad como clases de inglés o de "flag football", la modalidad sin contacto.

Evitar el último puesto

El sistema de competición se mantiene intacto. Los diez equipos se dividen en dos conferencias, y los Mariners comparten la Oeste con los Black Demons, los Osos de Rivas, los Camioneros de Coslada y los Hurricanes de Zaragoza. El equipo maño es, a priori, el máximo rival de los asturianos en su intento de evitar la última plaza. Solo baja un equipo, el que presente el peor registro de las dos conferencias.

"Competir con todo lo que te viene es un ejercicio de supervivencia todos los años. Hasta ahora todo ha salido bien, a ver lo que pasa esta temporada. Económicamente vamos bien, el convenio con el Ayuntamiento es bastante fuerte y la gente del club se mueve bien para que entre poquitos hagan mucho".

Madrid Bravos, de visita

Se espera buen ambiente el sábado en la apertura de la temporada. El reciente partido de la NFL en Madrid y el "efecto Super Bowl" (la próxima gran final del fútbol americano será el 9 de febrero) tienen tirón. Los Mariners cuentan además para su estreno con la visita especial de una representación de los Madrid Bravos, conjunto que juega la liga europea. La mascota del equipo y el concejal de Deportes de Gijón, Jorge Pañeda, harán el sorteo de campos antes del encuentro.