El Sant Cugat, último paso del Telecable Gijón de hockey sobre patines para ser líder de la primera vuelta
El eNe Oposiciones CP Mieres juega en la pista del Manlleu
M. R.
A una hora poco habitual (sábado en Mata Jove a las 13 horas, horario unificado de la jornada) afronta el Telecable el último partido de la primera vuelta. El Sant Cugat se presenta como el último escollo que debe salvar el equipo gijonés para acabar la primera vuelta como líder de la OK Liga.
Se trata de una consideración honorífica, pues no solamente no hay ningún premio por ser primero a estas alturas, sino que tampoco hay aliciente añadido: esta jornada marca la criba de la Copa de la Reina, pero el Telecable va a estar seguro: no solamente terminará entre los cuatro primeros tras los encuentros de hoy, sino que además será el anfitrión de la competición copera, entre el 14 y el 17 de mayo.
Lo que sí pretende el equipo dirigido por Natasha Lee es continuar su magnífico estado de forma, que le ha llevado a ganar nueve partidos consecutivos entre liga y competición europea, aunque el del Coruña fue anulado por la retirada del equipo gallego. También a las 13 horas, el eNe Oposiciones CP Mieres juega en la pista del Manlleu con la intención de mejorar sensaciones tras el 0-10 recibido en el derbi regional.
