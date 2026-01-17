El Siroko, con la "energía fresca" de Dénes, inicia la segunda vuelta ante el UE Mataró

Todavía con el regusto amargo de la derrota en casa en la última jornada contra el Arxil, en la prórroga (90-91), el Siroko Gijón Basketball se apresta a iniciar la segunda vuelta de la competición en Liga Femenina 2. Se enfrenta hoy (20 horas) en La Guía al UE Mataró, un partido en el que sumará al gran momento de Merissah Russell, que acumula tres MVP de jornada consecutivos (56, 50 y 46 créditos de valoración), el debut de su nueva jugadora, la húngara Anna Dénes. "Creo que puedo ayudar en la parcela defensiva, soy fuerte en el rebote, y anotando. Y, en general, aportaré energía fresca", apunta la jugadora, una cuatro de 1,85 metros y 23 años, con formación en las universidades de Alabama Birmingham y Southern Florida. También juega hoy el Aceites Abril ADBA Sanfer, a partir de las 17 horas en la cancha del Manresa.