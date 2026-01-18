El Auto-Center se lleva el derbi ante el Royal Premium Gijón

El Auto-Center Principado se impuso al Royal Premium Gijón (26-25) en el derbi asturiano de la jornada en la Primera Nacional masculina. El encuentro, disputado en el Florida Arena, se decidió en los últimos compases, en el que los locales sufrieron pero fueron capaces de mantener la renta. Desde el inicio, el conjunto ovetense lideró en el marcador y llegó a conseguir una renta de cuatro tantos que fue suficiente para conseguir el triunfo, pese a la gran actuación individual de Lucas Iriarte, máximo anotador del encuentro con siete goles. Con esta victoria, los carbayones superan a los gijoneses en la zona media de la tabla.

En el resto de encuentros de los asturianos en Primera Nacional, el Horizonte Atlética empató ante el Recoletas Arroyo Calero Edificaciones (31-31), un rival de la zona alta que puso las cosas muy complicadas en La Magdalena, llegando a remontar el encuentro en varias ocasiones antes de las tablas finales.

El último en jugar fue el Grupo Covadonga, que venció por la mínima al Safa Madrid (35-34) en un encuentro en el que los gijoneses sufrieron más de lo esperado, perdiendo una renta de cuatro tantos en los últimos compases.