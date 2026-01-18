El Auto-Center se lleva el derbi ante el Royal Premium Gijón
El Horizonte Atlética empata en casa, mientras que el Grupo vence por la mínima
El Auto-Center Principado se impuso al Royal Premium Gijón (26-25) en el derbi asturiano de la jornada en la Primera Nacional masculina. El encuentro, disputado en el Florida Arena, se decidió en los últimos compases, en el que los locales sufrieron pero fueron capaces de mantener la renta. Desde el inicio, el conjunto ovetense lideró en el marcador y llegó a conseguir una renta de cuatro tantos que fue suficiente para conseguir el triunfo, pese a la gran actuación individual de Lucas Iriarte, máximo anotador del encuentro con siete goles. Con esta victoria, los carbayones superan a los gijoneses en la zona media de la tabla.
En el resto de encuentros de los asturianos en Primera Nacional, el Horizonte Atlética empató ante el Recoletas Arroyo Calero Edificaciones (31-31), un rival de la zona alta que puso las cosas muy complicadas en La Magdalena, llegando a remontar el encuentro en varias ocasiones antes de las tablas finales.
El último en jugar fue el Grupo Covadonga, que venció por la mínima al Safa Madrid (35-34) en un encuentro en el que los gijoneses sufrieron más de lo esperado, perdiendo una renta de cuatro tantos en los últimos compases.
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)