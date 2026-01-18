Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

El Balonmano Gijón no puede ante el líder

El Balonmano Gijón sufrió su tercera derrota consecutiva, esta vez ante el hasta ahora líder Rocasa Gran Canaria (26-17). El cuadro gijonés rayó a buena altura en defensa, con Saray Solís segura bajo palos, pero su ataque fue muy espeso y estuvo por debajo en el marcador durante todo el encuentro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents