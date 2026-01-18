Benjamín Noval, uno de los protagonistas en la gran fiesta del ciclocross español: la Copa del Mundo de Benidorm

Benjamín Noval (Nesta MMR) no pudo igualar su mejor resultado en una prueba de la Copa del Mundo (segundo) junior ni cumplir su objetivo de lograr la victoria en una cita tan especial como la de Benidorm, pero, a pesar de ello, acabó satisfecho con su desempeño en una jornada en la que las cosas no le fueron en el inicio de la carrera como a él le hubiera gustado.

Benjamín Noval durante la prueba de ciclocross de Benidorm / Tino Alvarez semeyastur.com

Puro coraje y potencia, el asturiano acabó en cuarta posición, muy cerca de superar al tercero, el italiano Filippo Grigolini. Los dos llegaron en el mismo tiempo, a doce segundos del ganador, el también italiano Patrik Pezzo, y a solo tres del segundo, el belga Giel Lejeune. «Fue una carrera dura y al principio sobre todo me costó un poco coger el ritmo, después con el paso de las vueltas me fui encontrando mejor y acabé con buenas sensaciones», comentaba tras la carrera Noval, que lamentaba no haber podido mejorar su puesto en la edición anterior: «No pude mejorar el cuarto del año pasado, pero es lo que hay, así que a seguir entrenando y preparando lo que queda», concluyó.

La caída en el inicio condiciona la remontada de Noval

En los primeros compases de la prueba, Noval no salió del todo bien y, encima, una caída que se produjo delante de él le llevó también al suelo, haciéndole perder unos segundos que después serían definitivos para entrar más cerca de los dos primeros clasificados. A partir de ahí, Noval fue remontando posiciones y se le hizo corta la carrera, puesto que fue justo al final cuando cogió al tercero y, de haber tenido otra vuelta, podía haber alcanzado también al segundo. El ganador, el italiano Patrik Pezzo, dio todo un recital.

Benjamín Noval durante la prueba de Benidorm / Tino Alvarez semeyastur.com

Buen papel del resto de asturianos en la prueba junior

La actuación del resto de asturianos en esta prueba junior también fue muy destacada. Martín Fernández (Nesta MMR), que fue tercero en el reciente Campeonato de España, cruzó la meta en 16.ª posición, a 1:42 del ganador; Samuel Castiello (Cortizo), 22.º, a 3:10; y Pelayo Gancedo (MMR), 30.º, a 5:06.

Van der Poel celebra la victoria en Benidorm / Tino Alvarez semeyastur.com

Van der Poel se exhibe y Felipe Orts firma una gesta en Benidorm

Uno de los platos fuertes de la jornada fue, sin duda, la prueba élite masculina, en la que el neerlandés Mathieu van der Poel, el mejor corredor de ciclocross de la historia, se exhibió, ganando con 28 segundos de ventaja sobre su gran rival a nivel internacional, el belga Thibau Nys. Pero el que vivió un día de gloria fue el español Felipe Orts, tercero, a 32 segundos del extraterrestre Van der Poel, completando una gesta increíble delante de sus paisanos en Benidorm. El más grande del ciclocross nacional, que recientemente sumó su octavo Campeonato de España, se coló entre los mejores del mundo agrandando aún más la fiesta en Alicante.

Mario Junquera, en Benidorm / Tino Alvarez semeyastur.com

Mario Junquera cumple el objetivo del top-25 y Ovín también compite

Brutal fue también lo que hizo el asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), que concluyó en una espectacular 24.ª posición, a 3:01 de Van der Poel. El gijonés, reciente medalla de bronce en el Campeonato de España, aseguró a LA NUEVA ESPAÑA en la previa de la prueba que su objetivo, ambicioso, estaba en acabar entre los 25 primeros y pudo cumplirlo. David Ovín (Sellon Bici Center), por su parte, fue 42.º.

Lucía y Alicia González durante la Copa del Mundo de Benidorm / Tino Alvarez semeyastur.com

Brand domina la élite femenina y Sofía Rodríguez lidera a las españolas

Peor les fueron las cosas a las asturianas en la prueba élite femenina, que dominó la neerlandesa Lucinda Brand, que ganó con 10 segundos de ventaja sobre su compatriota Ceylin Alvarado, y 12 sobre la francesa Amandine Fouquenet. La mejor española fue la actual campeona de España, la alicantina Sofía Rodríguez (Nesta MMR), que fue 30.ª, a 3:32 de la ganadora. Las hermanas asturianas Lucía González y Alicia González, ambas del Nesta MMR, llegaron en 39.ª y 40.ª posición, a 5:08 y 5:09 respectivamente. Sara Cueto (Unicaja Gijón) fue 52.ª, a 7:24.