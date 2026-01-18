El Círculo resurge en Jaén: Gran juego coral y un monstruoso Javi Menéndez para un triunfo clave (73-87)

Era el momento más delicado de la temporada, colista y en proceso de reforma tras los últimos cambios en la plantilla, pero el Círculo Gijón Baloncesto ganó un partido vital en Jaén realizando el mejor juego de la temporada. Muchos minutos de buena defensa, juego coral en ataque, la recuperación definitiva de Guillem Arcos y un descomunal Javi Menéndez dieron como resultado unas ventajas amplias que los locales solo recortaron en unos últimos instantes de desconcentración visitante (73-87). El conjunto dirigido por Nacho Galán rompe una racha de 7 derrotas consecutivas, da un golpe importante a un rival directo y toma impulso de cara a una segunda vuelta que promete ser muy dura en la pugna por conseguir la salvación en Segunda FEB.

Primer cuarto de tanteo

El primer cuarto solo apuntó lo que luego se confirmaría. El Círculo parece haber conseguido al fin estabilidad defensiva y eso reduce mucho los porcentajes de acierto y los parciales de los rivales. Solamente los fallos de un Pierre que comenzó el choque con mal pie privaron de una mayor distancia a los visitantes, en los que se estrenó con buena aportación el último fichaje, Anthony Tasegakele. Al final del primer parcial, 19-20.

Javi Menéndez se agiganta

En el segundo cuarto se empezó a notar la diferencia de juego en la pista. Javi Menéndez era un monstruo en las zonas, sumando un doble doble ya en la primera parte, y Pierre, máximo anotador del grupo, por fin empezaba a carburar. Un triple de Samu Barros y una buena defensa culminada por una canasta de David Ramírez colocaron el 37-44 en electrónico al descanso.

Un torbellino visitante

Iba a ser vital el tercer cuarto, y a fe que lo fue. El Círculo fue un torbellino, apretando más las tuercas en defensa y volando sobre la pista. Dos canastas cerca del aro de Javi Menéndez y un triple de Reilly hicieron saltar las alarmas del banquillo local, que pidió tiempo muerto (39-53). Pero, lejos de frenar, el Círculo aceleró ante el desconcierto en las filas andaluzas. Duke, poco conocido por su lanzamiento de larga distancia, convirtió un triple y añadió un dos más uno en la acción siguiente para poner al Círculo por encima de los 20 puntos de una ventaja que llegó a ser de 24 con robo de Okafor y canasta a la contra de Tsegakele. En el último parcial se entró con un concluyente 50-71.

Relajación final

Parecía imposible que se escapase la tercera victoria, y así fue. El equipo gijonés solamente tuvo que mantenerse firme en los minutos iniciales, y los triples de Pierre y Reilly, este último al borde del final de posesión, colocaron el 61-82 a poco más de dos minutos. Fue la señal del relajamiento total de los jugadores de Nacho Galán, que hicieron en ese tramo final todo lo que no habían hecho hasta entonces: lanzar tiros sin ton ni son, acompañar en vez de defender y mirar para otro lado en los rebotes. Pero ya nada importaba porque el Círculo se había hecho acreedor de un triunfo importantísimo. Javi Menéndez terminó con 16 puntos, 15 rebotes y 5 tapones para 31 de valoración a pesar de jugar únicamente 26 minutos justitos. El próximo fin de semana no hay competición por la Final Four de la Copa España y el próximo reto del Círculo será ante el Biele en el Palacio de los Deportes de La Guía, el sábado 21.