Dénes debuta con triunfo del Siroko
m. r.
Gijón
El Siroko Gijón Basketball inició la segunda vuelta de la Liga Femenina 2 con una balsámica victoria ante el UE Mataró (62-51). Tras unos problemas iniciales, el equipo gijonés se repuso y realizó una segunda parte solvente, siempre en ventaja pero con escaso margen y sensación de que en cualquier momento el contrario podía entrar. Ese momento pudo haber llegado tras la expulsión por dos técnicas de Merissah Russell, cuando el Siroko ganaba de cinco. La canadiense fue de nuevo la que presentó mejores números con 21 puntos y 24 créditos de valoración. Sin ella, el equipo se creció, defendió muy bien y jugó sus mejores minutos, con un gran papel de la húngara Anna Dénes, que defendió muy bien, reboteó y asistió.
