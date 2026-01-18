Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La España de María López luchará por el bronce en el Europeo de sala

La selección española de hockey sala, en la que juega la gijonesa María López, cayó en la semifinal del Campeonato de Europa ante Alemania en los lanzamientos de "shootouts" después de empatar a cinco goles. El equipo español había pasado como primero de su grupo tras ganar a Ucrania (3-4), Lituania (8-0) y Chequia (3-5) y empatar con Polonia (2-2).

