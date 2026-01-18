Isabel Barreiro exhibe su buena forma: cuarta clasificada y primera española en el cross de Elgoibar

Semana tras semana, Isabel Barreiro continúa dando muestras de que se encuentra en un gran momento de forma. Así lo demostró en el cross de Elgoibar, en el que fue cuarta clasificada general y primera española en cruzar la meta de esta prestigiosa prueba del calendario. La carrera, como era de esperar, estuvo dominada por las extranjeras. Winfred Yavi (Bahrain), campeona olímpica de 3.000 obstáculos y oro mundial en 2023, cumplió los pronósticos y no tuvo rival para imponerse en solitario después de marcar un ritmo alto que le dejó sin rivales a las primeras de cambio. Ya en la primera vuelta por el estadio de Mintxeta, antes de salir al recorrido de barro fuera del tartán, Yavi había impuesto su rápida zancada junto a la keniana Sheila Jebet y la tunecina Bouzayani y las tres se escapaban del control del resto de competidoras, con una participación de cuatro continentes.

Apretar al final

La bahreiní Yavi no quería sorpresas y apretó el paso en la tercera vuelta para alejar también a Jebet, sin que bajara su intensidad en ningún momento. Segunda fue Jebet, a 1 minuto y 6 segundos, y tercera Bouzayanni, a 1 minuto y 25 segundos. A un minuto y 41 segundos entró Isabel Barreiro, que no pudo confiarse y tuvo que apretar para despegarse de la inglesa Lucy Jones en los últimos 600 metros. "Se sabía desde el principio que ellas iban a ir en cabeza e imponiendo un ritmo muy fuerte. Por detrás me quedé yo con la inglesa y Ángela Viciosa, enseguida nos quedamos las tres solas. En la última vuelta Ángela se descolgó y yo iba intentando soltar a la inglesa, pero era muy dura. Hasta prácticamente el final no conseguí abrir unos metros, y aun así no se soltaba del todo", explica la gijonesa.

El Nacional, próximo objetivo

Una vez conocidas las rivales que va a tener en el Campeonato de España, Barreiro es optimista: "Creo que hay que pelear por el oro, hay opciones, aunque al final es un Campeonato de España y la gente corre mucho. Sé que el circuito es un poco rompepiernas, de constante sube y baja, y que en principio va a estar seco, así que se va a correr rápido". La cita, el domingo en Almodóvar del Río.