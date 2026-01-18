Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo modelo de financiaciónGrupo ParaguasProtestas MercosurBasura OviedoAcuerdo médicos AsturiasUniversidad Alfonso XTreelogic sale a bolsa
instagramlinkedin

Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"

"A partir del segundo cuarto fuimos el Oviedo que me gusta, que me encanta, me enamora; con personaloidad y carisma", dice el técnico del equipo azul

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Balontesto ante el Melilla (101-70) en el Palacio de los Deportes

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Balontesto ante el Melilla (101-70) en el Palacio de los Deportes

Ver galería

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Balontesto ante el Melilla (101-70) en el Palacio de los Deportes / Mario Canteli

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Oviedo

Javi Rodríguez salió muy satisfecho del trabajo de su equipo tras ganar al Melilla y de la primera vuelta que han hecho: "A partir del segundo cuarto hemos sido el Oviedo que me gusta, que me encanta, me enamora; con personalidad, carisma, que juega con pasión, que es inteligente, todo eso me encanta de este equipo; hemos hecho un muy buen partido defensivo otra vez y luego, cuando nos pasamos el balón, corremos y conseguimos tiros liberados, jugamos bien. Acabamos la primera vuelta en una situación satisfactoria por el juego y el esfuerzo que estamos haciendo".

«Pumarix» se estrena como mascota del OCB. La nueva mascota del OCB –en la imagen– animó ayer al público del Palacio. | MARIO CANTELI

«Pumarix» se estrena como mascota del OCB. La nueva mascota del OCB –en la imagen– animó ayer al público del Palacio. | MARIO CANTELI

También tuvo palabras de elogio para Jorge Arias, canterano del Oviedo, clave en la victoria: "Se merece todos los minutos que juegue, es importantísimo para nosotros, tengo la confianza de que cuando tiro de él lo hace bien, lo que pasa es que tengo una plantilla de doce jugadores y hay una serie de roles que tenemos que ir gestionando; pero es uno más, hay días que va con el EBA para tener minutos, pero ha dado un salto de calidad muy grande y está para jugar en cualquier momento".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  2. El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
  3. El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
  4. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  5. Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
  7. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  8. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)

Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"

Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"

Juan Fernández, gerente del Sanatorio Adaro de Langreo: "Soñamos con tener nuevos edificios en el Adaro"

Juan Fernández, gerente del Sanatorio Adaro de Langreo: "Soñamos con tener nuevos edificios en el Adaro"

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Balontesto ante el Melilla (101-70) en el Palacio de los Deportes

Todas las imágenes de la victoria del Alimerka Oviedo Balontesto ante el Melilla (101-70) en el Palacio de los Deportes

"Solidaridad interterritorial", cubrir el coste de los servicios... La inminente apuesta de unidad del PP (incluido el asturiano) contra el modelo de financiación de Sánchez

"Solidaridad interterritorial", cubrir el coste de los servicios... La inminente apuesta de unidad del PP (incluido el asturiano) contra el modelo de financiación de Sánchez

Podemos tener esperanza en un futuro mejor

Los labios rojos

Cuestión de procedimiento

Al servicio de la causa

Tracking Pixel Contents