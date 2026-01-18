Javi Rodríguez, tras la victoria del Alimerka Oviedo Baloncesto al Melilla: "Jorge Arias se merece todos los minutos que juegue"
"A partir del segundo cuarto fuimos el Oviedo que me gusta, que me encanta, me enamora; con personaloidad y carisma", dice el técnico del equipo azul
Javi Rodríguez salió muy satisfecho del trabajo de su equipo tras ganar al Melilla y de la primera vuelta que han hecho: "A partir del segundo cuarto hemos sido el Oviedo que me gusta, que me encanta, me enamora; con personalidad, carisma, que juega con pasión, que es inteligente, todo eso me encanta de este equipo; hemos hecho un muy buen partido defensivo otra vez y luego, cuando nos pasamos el balón, corremos y conseguimos tiros liberados, jugamos bien. Acabamos la primera vuelta en una situación satisfactoria por el juego y el esfuerzo que estamos haciendo".
También tuvo palabras de elogio para Jorge Arias, canterano del Oviedo, clave en la victoria: "Se merece todos los minutos que juegue, es importantísimo para nosotros, tengo la confianza de que cuando tiro de él lo hace bien, lo que pasa es que tengo una plantilla de doce jugadores y hay una serie de roles que tenemos que ir gestionando; pero es uno más, hay días que va con el EBA para tener minutos, pero ha dado un salto de calidad muy grande y está para jugar en cualquier momento".
