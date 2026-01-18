El Langreo mejora y suma con Manel (0-0)

Difícil papeleta se le presentaba al Langreo en el estreno de Manel Menéndez en el banquillo, y el equipo de la cuenca del Nalón puso un punto de apoyo para la lucha por la permanencia en Segunda Federación. En una situación de necesidad clasificatoria y ante un equipo que se presentaba en Ganzábal como líder, el Langreo fue capaz de competir, ir de menos a más en el partido y sumar un punto. Faltó definición para que fueran los tres.

El partido empezó con Sergio Neira, el último fichaje langreano, como titular. A punto estuvo la cosa de torcerse de mano, porque Mané tuvo la primera oportunidad para el filial deportivista en el primer minuto. La pelota era cosa del Fabril en el primer tramo.

Sin embargo, el Langreo fue poco a poco cogiendo el sitio, sin inquietar al rival pero al menos alejando las situaciones de su área. De hecho, la más clara fue para el equipo local: un centro de Liam que René remató para estrellarse con el poste. Seguía a más el conjunto de Manel, que pudo marcar justo antes de irse a los vestuarios. Neira chutó demasiado alto tras un servicio de Pablo Pérez.

La segunda parte empezó sin cambios en los onces, pero con un Fabril algo más decidido, que dispuso de alguna oportunidad para adelantarse en el marcador. La más clara, un remate de Pablo Cortés que se fue rozando el palo en el minuto 67.

Sin embargo, a la ocasión gallega le iba a suceder la más clara de todo el partido, a cargo de René Reyes. Con todo a su favor, lanzó demasiado alto y convirtió en estéril una brillante jugada de Álex Menéndez por la banda izquierda.

Manel agotó su cargador a diez minutos del final con un triple cambio en el que entraron Samu Pérez, Basilio y Pablo Maya. Lo intentó el Unión, que tuvo la última del partido en las botas de Samu Pérez, de falta directa. El botín quedó en un punto, pero los aficionados vieron algunos brotes verdes para la salvación.