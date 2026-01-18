Una mala primera parte hunde al Abril ADBA

El Abril ADBA Sanfer cayó derrotado en su visita al Manresa (73-58) en un partido en el que pagó caro su mal inicio de partido. Desde el salto inicial se vio al equipo local con una marcha más y mucho acierto, y el ADBA se vio obligado a pedir tiempo muerto tras el segundo tirón del Manresa (23-11). No sirvió. La renta de las catalanas no hizo sino crecer y crecer, acabando el primer cuarto con un concluyente 30-13 y el segundo con un sonrojante 50-26. En la segunda parte mejoraron las prestaciones de las avilesinas, que ya tenían el partido perdido. El próximo choque del ADBA será el derbi regional ante el Siroko.

Cristina Ugochukwu fue la más valorada por parte del ADBA, con 21 créditos.