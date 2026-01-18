Los Mariners ceden ante los Black Demons pero ofrecen buena imagen

La lógica se impuso en el estadio de Las Mestas y los Gijón Mariners cayeron por 6-49 ante Las Rozas Black Demons, los actuales campeones de liga. El único touchdown del equipo asturiano lo logró Yasser Iraola, a pase de Justin Agner, para colocar el momentáneo 6-7. Causó buena impresión Agner, llamado, en su calidad de quarterback, a ser vital en la temporada de los Mariners, que juegan un partido clave el domingo que viene en el campo de los Zaragoza Hurricanes.