El Marino choca con Junquera en el derbi ante el Lealtad

Reparto de puntos en el derbi regional en Miramar, en un partido en el que el conjunto local disfrutó de las mejores ocasiones para llevarse la victoria. El Lealtad defendió en bloque bajo y el guardameta Junquera, con tres grandes intervenciones, permitió a su equipo lograr un punto.

En la primera mitad lo intentó por primera vez Íñigo Villaldea con un disparo desviado, en el minuto 3, y en el 16 el visitante Marcos Blanco colgó una falta que remató Yerpes en el segundo palo, desviando Dennis y un defensa del Marino alejó el peligro. En el minuto 21, el centrocampista Luisen cometió penalti sobre Íñigo Villaldea, que lanzó el propio centrocampista del Marino. Su potente disparo se fue por encima del larguero, confirmando que el equipo de Luanco en las últimas temporadas no está acertado desde el punto de penalti.

En el minuto 35, el visitante Jaime Felgueroso envió un buen pase al hueco y estuvo providencial Marcos Bravo cortando y evitando el remate de David Argüelles ante el meta Dennis.

En la segunda mitad, se acrecentó el empuje y el dominio del Marino en busca de adelantarse en el marcador. Así, en el minuto 46 Marcos Bravo colgó una falta al área y el remate de cabeza de Óscar Fernández se fue rozando el palo. El campo, muy blando, no favoreció el juego y a los jugadores les costaba mantener el equilibrio en algunos apoyos.

En el minuto 58 comenzó a surgir la figura de Junquera, que desvió un gran disparo de Íñigo Villaldea con la izquierda desde la frontal del área. Un minuto después Tito Leyva recortó al defensor Stephen y su disparo lo desvió de nuevo Junquera en otra gran intervención. El dominio local aumentaba, aunque el Lealtad trabajó muy bien en defensa. En el 74, Marcos Bravo lanzó una falta que dio en la barrera y en el 81 un potente disparo de Basurto obligó a intervenir de nuevo a Junquera. El Marino no lleva una buena trayectoria como local, donde solo ha logrado dos victorias. El campo, muy embarrado, no ayuda en este sentido. Si bien, no fue por falta de ocasiones, pero se encontraron con un gran Junquera. n