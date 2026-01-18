Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Pasek Belenos roza un triunfo que se le escapa a última hora

Un amargo final le tocó vivir al Pasek Belenos en el campo del Complutense Cisneros Z, donde perdió por 23-22. Después de llegar a ir perdiendo por 20-7, el conjunto avilesino vivió una gran reacción que le llevó a realizar dos ensayos, por medio de Eusebio Moreno y Pelayo Abello, el segundo de ellos convertido por Brais. El propio Brais puso por delante al Belenos con un golpe de castigo a falta de pocos minutos para la conclusión, pero el equipo asturiano sufrió la misma suerte, pero en contra, en una de las últimas jugadas.

