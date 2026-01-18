Así está la Primera Asturfútbol: Pinchazo del Sporting C
Pese al empate ante La Fresneda, el segundo filial rojiblanco se mantiene en lo más alto de la tabla junto al Hispano y el Astur
En la jornada 17 de la Primera Asturfútbol, el líder Sporting C se dejó dos puntos por el camino en su visita a La Fresneda. Un pinchazo que no altera las posiciones de la zona noble de la tabla. Los rojiblancos siguen líderes, empatados a puntos con el Hispano, que ganó por 1-2 al San Claudio, pero se mantienen por encima por mayor diferencia de goles.
Otra de las grandes sorpresas de la jornada fue la derrota de uno de los aspirantes al ascenso a Tercera Federación, el Astur, que cayó 2-1 ante el Barcia, penúltimo clasificado que contaba sus últimos cinco partidos por derrota. Con los mismos puntos que el Astur (30) se encuentra el Puerto Vega, que esta semana descansó al enfrentarse al ya retirado Urraca. Tenía una buena oportunidad el Andés para colarse entre los tres primeros clasificados, pero vio cómo el Ribadesella le daba la vuelta al marcador en Oreyana (2-1). Uno de los encuentros más llamativos de la jornada lo protagonizaron el Vallobín y el Luarca, con hasta seis goles entre los dos (4-2), tres en cada una de las mitades.
Donde no hubo novedades fue en los puestos de descenso. El Luarca se mantiene en el farolillo rojo de la tabla con seis puntos, acompañado por el Barcia, que tras su victoria alcanza los 13, los mismos que un Unión Comercial que volvió a caer derrotado tras completar una gran primera mitad. Esta vez fue ante el Europa de Nava (1-2), que selló la remontada en el segundo tiempo.
