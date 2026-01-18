Reacción insuficiente del Uni en Marín

El gran esfuerzo realizado en el tercer cuarto no le sirvió al Universidad de Oviedo para ganar en la pista del Marín, en la que se jugaba el liderato del grupo A-B de Tercera FEB. Los gallegos fueron superiores en los dos primeros cuartos, acabando el primero con 21-11 y alcanzando el descanso con un claro 50-33.

El Uni podría haber optado por la rendición, pero, lejos de eso, hizo un tercer cuarto valiente y arriesgado, en el que exhibió un acierto descomunal para iniciar el último parcial con solo tres puntos de desventaja, 63-60.

El conjunto universitario llegó a colocarse en una desventaja mínima en los compases iniciales del último cuarto, pero terminó sucumbiendo (82-72). El base Fernando Suárez fue el más destacado con 25 créditos de valoración.