El Roces cae con honores ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey juvenil: "Les hemos puesto en problemas"
El conjunto gijonés compite hasta el final, pero se despide en dieciseisavos del torneo del KO
En la primera aparición de su historia en la Copa del Rey juvenil, el TSK Roces cuajó una gran actuación ante una de las canteras más potentes del panorama nacional como lo es la del Atlético de Madrid. El conjunto gijonés llegó a ponerse por delante en el marcador en la ciudad deportiva de los colchoneros, pero los locales remontaron el encuentro y sellaron el pase a octavos de final (3-1), dejando sin representación a Asturias en la competición del KO tras la eliminación del Sporting el pasado sábado.
El guion del partido fue el esperado. Eran los colchoneros los que dominaban el balón y el Roces esperaba replegado y ordenado en su propio campo. Los gijoneses trataban de salir a la contra y en una de esas transiciones consiguieron el premio del gol a través de Pablo Pereira, que solo tuvo que empujar el balón en el segundo palo. Sin embargo, la alegría duró muy poco. A los dos minutos, Sergio Esteban -el hombre del partido- puso las tablas.
Tras el paso por los vestuarios se mantuvo la misma tónica, pero los colchoneros se pusieron rápido por delante en el marcador tras un discutido penalti. Fue Sergio Esteban el encargado de sellar la remontada y también de ponerle la puntilla al Roces en los últimos minutos, cuando los gijoneses buscaban el empate a la desesperada.
«Los chavales han competido de maravilla ante un rival top-3 en cantera de España. Dimos la cara y les pusimos en problemas en un campo muy grande, incluso luchando por el empate en los últimos minutos», explicó su entrenador, Óscar González, al término del choque.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos