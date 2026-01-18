El Roces cae con honores ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey juvenil: "Les hemos puesto en problemas"

En la primera aparición de su historia en la Copa del Rey juvenil, el TSK Roces cuajó una gran actuación ante una de las canteras más potentes del panorama nacional como lo es la del Atlético de Madrid. El conjunto gijonés llegó a ponerse por delante en el marcador en la ciudad deportiva de los colchoneros, pero los locales remontaron el encuentro y sellaron el pase a octavos de final (3-1), dejando sin representación a Asturias en la competición del KO tras la eliminación del Sporting el pasado sábado.

El guion del partido fue el esperado. Eran los colchoneros los que dominaban el balón y el Roces esperaba replegado y ordenado en su propio campo. Los gijoneses trataban de salir a la contra y en una de esas transiciones consiguieron el premio del gol a través de Pablo Pereira, que solo tuvo que empujar el balón en el segundo palo. Sin embargo, la alegría duró muy poco. A los dos minutos, Sergio Esteban -el hombre del partido- puso las tablas.

Tras el paso por los vestuarios se mantuvo la misma tónica, pero los colchoneros se pusieron rápido por delante en el marcador tras un discutido penalti. Fue Sergio Esteban el encargado de sellar la remontada y también de ponerle la puntilla al Roces en los últimos minutos, cuando los gijoneses buscaban el empate a la desesperada.

«Los chavales han competido de maravilla ante un rival top-3 en cantera de España. Dimos la cara y les pusimos en problemas en un campo muy grande, incluso luchando por el empate en los últimos minutos», explicó su entrenador, Óscar González, al término del choque.