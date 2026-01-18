Sorpresón mayúsculo, muchas goleadas, debuts y un ascenso directo más apretado que nunca: así fue la jornada 18 en el grupo asturiano de Tercera Federación

Algún día iba a llegar la primera derrota del Llanera en liga, pero nadie se esperaba que se produjese de esa forma. El conjunto de Chuchi Collado perdió su condición de invicto tras ser goleado por el Covadonga (0-5) en el Pepe Quimarán. Un resultado muy doloroso para el cuadro llanerense y que mete de lleno al Cova en la pelea por el liderato, ahora a dos puntos. No fue la única goleada que se produjo en la jornada 18 del grupo asturiano de Tercera Federación. Este es el resumen de todos los encuentros:

Un gran Cova aprieta la liga

LLANERA 0-5 COVADONGA Llanera: Javi Benítez (1); Traore (1), Dominique (2), Otia (1), Guille Vaamonde (1), Dani González (2), Viti (2), Mathieu (1), Romaric (2), Mikel Busto (2) y Pablo Longo (1). Cambios: Dani Corgo (1) por Traore, min. 46. Izan (1) por Guille Vaamonde, min. 46. Álex Solis (1) por Otia, min. 54. Miguel Estébanez (1) por Pablo Longo, min. 54. Pedro Soler (1) por Mathieu, min. 69. Covadonga: Álvaro (2); Iván Fernández (1), Madrigal (2), Trabanco (1), Aitor Elena (2), Emilio Morilla (2), Míchel Secades (2), Xurde (1), Álex Arias (2), Guille Cueto (3) y Pablo Tineo (3). Cambios: Toquero (3) por Álex Arias, min. 17. David Ruiz (1) por Aitor Elena, min. 69. Bauti (1) por Xurde, min. 69. Pablo Secades (s.c.) por Toquero, min. 81. Vicente (s.c.) por Michel Secades, min. 81. Goles: 0-1, min. 16. Álex Arias. 0-2, min. 20: Guille Cueto. 0-3, min. 38: Toquero. 0-4, min. 50: Toquero. 0-5, min. 85: Guille Cueto, de penalti. Árbitro: Juan González Suárez (Avilés). Amonestó por el Llanera a Dominique, Otia y Viti, y por el Covadonga a Madrigal, Emilio Morilla, Xurde y Pablo Tineo. Pepe Quimarán: 280 espectadores.

D. Ruiz | Posada de Llanera

El Covadonga le endosó un 0-5 al líder, el Llanera, que llegaba invicto a este partido. Un resultado sorprendente por su contundencia y que aprieta bastante la competición, colocando al conjunto de Oviedo a tan solo dos puntos del líder, que sigue siendo el Llanera.

Y eso que en el primer cuarto de hora de partido el dominio fue local. Sin embargo, todo cambió con el primer gol. El Covadonga se puso por delante gracias a un tanto de Álex Arias tras un centro de Pablo Tineo, batiendo por bajo a Javi Benítez en su salida. En esta acción, el propio Álex Arias se lesionó y tuvo que ser sustituido por un Toquero que sería protagonista en el choque más adelante anotando dos tantos.

El Covadonga pasó a ser el que dominó el choque tras abrir el marcador y ese dominio se tradujo en el segundo gol, cuando Guille Cueto se fue de su par e hizo un gran remate escorado batiendo de nuevo a Javi Benítez.

El Llanera trató de reaccionar y estirarse para recortar distancias. Fueron sus mejores minutos y Guille Vaamonde y Mikel Busto, este con un toque sutil, estuvieron a punto de acortar distancias, pero golpeó de nuevo el Covadonga en el tramo final de la primera parte tras una falta cometida por Otia al borde del área. El libre directo lo aprovechó Toquero para hacer el tercero con un disparo ajustado al palo.

En la segunda parte, el Covadonga salió siendo protagonista y buscando el gol y en apenas cinco minutos lo encontró, obra de nuevo de Toquero tras un centro de Míchel Secades. El Llanera, completamente superado, apenas lograba inquietar a su rival, salvo con algunos disparos lejanos. A falta de cinco minutos para acabar, un penalti que cometió Dominique lo aprovechó Guille Cueto para hacer el quinto. Un resultado que supone para el Covadonga, además de recortar distancias con el propio Llanera, dar un golpe en la mesa en la Liga.

El conjunto ovetense se llevó con merecimientos la victoria en el Pepe Quimarán, que vio perder a su equipo por primera vez esta temporada (el equipo de Chuchi Collado aún no había perdido ningún partido) y se lanza de cabeza a la pelea por el primer puesto que parecía ya muy decantado a favor del Llanera.

Victoria contundente del Llanes ante el Lenense

LLANES 3-0 LENENSE Llanes: Moi (3); Hugo (2), Pablo Álvarez (2), Iván Múgica (2), Bamba (2), Arturín (3), Viña (3), Thomas Ferreira (2), Pedro Bayón (2), Javi Huerta (3) y Borja Llaca (2). Cambios: Gonzalo Canal (2) por Hugo, min. 66. Richi (2) por Javi Huerta, min. 66. Mundaka (2) por Arturín, min. 76. Saúl (2) por Pablo Álvarez, min. 76. Wade (2) por Viña, min. 80. Lenense: Diop (1); Simón Rodríguez (2), Tall (2), Álex Abril (1), Lucas (1), Vicente (1), Momo (2), Jorge (1), Izan (2), Iago (1) y Naredo (1). Cambios: Pelayo Paino (1) por Tall, min. 60. Korka (1) por Naredo, min. 60. Dani Pérez (1) por Álex Abril, min. 71. Mario Morán (1) por Izan, min. 71. Goles: 1-0, min. 7: Javi Huerta. 2-0, min. 42: Viña. 3-0, min. 70: Viña. Árbitro: Jorge Hernández Cortina (Gijón). Amonestó por parte local a Hugo, Pedro Bayón y al entrenador Chisco, y por parte visitante a Lucas. San José: unos 250 espectadores.

Manuel Agustín | Llanes

El Llanes fue claro dominador ante el Lenense, disponiendo de muchas ocasiones durante todo el partido. Se adelantó pronto tras una jugada individual de Borja, que le dio un pase atrás a Javi Huerta, que tiró raso y marcó. Siguió el dominio del Llanes, que acabando el primer tiempo aumentó su renta con un gol de Viña tras un pase al hueco que le dio Javi Huerta.

En la segunda parte, el partido siguió por el mismo camino, con un Lenense que solo dispuso de una buena ocasión y un Llanes que sentenció por medio de Viña.

Román Cándamo debuta en el banquillo del Titánico con un empate

TITÁNICO 0-0 SAN MARTÍN Titánico: Damián Sampedro (2); Álex García (3), Mati (2), Pablo Flores (3), Joan Vilches (2), Jairo Vidal (2), Barbón (3), Lele (2), Pablo Fernán (2), Juan Laine (2) y Samu Armayor (2). Cambios: Sergio (1) por Jairo Vidal, min. 61. Eloy Ordóñez (1) por Pablo Fernán, min. 72. San Martín: Enol Ordóñez (2); Felipe Cigales (2), Yago (2), Pelayo (3), Álvaro Tena (2), David Vega (2), Jairo Santos (3), Marco (2), Baragaño (2), Ferrari (2) y Rubio (2). Cambios: Jorge Manuel (1) por Ferrari, min. 67. Diego (s.c.) por Marco, min. 85. Pimentao (s.c.) por Baragaño, min. 89. Javi González (s.c.) por Yago, min. 89. Árbitro: Iván Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó por el Titánico a Pablo Flores. Las Tolvas: 280 espectadores.

J. Suárez | Pola de Laviana

Titánico y San Martín empatan con justicia en un partido en el que debutaba como entrenador del equipo de Laviana Román Cándano, que sustituye a Yeyo. El primer tiempo fue trabado. Los dos equipos se tantearon, sin arriesgar y buscando balones en largo. El derbi fue igualado, con pocas ocasiones, todas en la segunda mitad.

La primera ocasión clara fue en el 68 para el Titánico tras una indecisión entre el meta y el central Pelayo, haciéndose Pablo Fernán con el balón y cediéndoselo a Samu Armayor, al que le botó mal el balón y el propio Pelayo llegó a evitar el lanzamiento. En el 76, Eloy Ordóñez disparó fuerte y raso y el balón se fue por poco. También la tuvo el San Martín, en el 80, por medio de Rubio.

El filial del Sporting resuelve con holgura

SPORTING ATLÉTICO 4-0 PRAVIANO Sporting Atlético: Mario Ordóñez (2), Iker Martínez (2), Lussenhoff (2), Sancho (3), Álex Diego (2), Matabuena (3), Enol Prendes (2), Bruno Rubio (3), Carlos Hernández (2), Mancha (2) y Oyón (3). Cambios: Loki (3) por Carlos Hernández, min. 65. Chris Ferreres (3) por Mancha, min. 65. Pablo Sánchez (2) por Lussenhoff, min. 65. Samu Montes (2) por Bruno Rubio, min. 85. Marcos Fernández (2) por Oyón, min. 85. CD Praviano: David Vázquez (3), Jorge Argüelles (2), Gavadian (2), Fer Villar (2), Oriol Ruiz (2), Fran Álvarez (2), Pastur (2), Dani Lara (2), Beberide (2), Tomás González (2) y Luis Nuño (2). Cambios: Diego Iza (2) por Fran Álvarez, min. 73. Cipleu (2) por Pastur, min. 73. Del Oso (1) por Oriol, min. 83. Marqueta (1) por Tomás González, min. 85. Goles: 1-0, min. 34: Bruno Rubio. 2-0, min. 82: Chris Ferreres. 3-0, min. 91: Samu Montes. 4-0, min. 94: Marcos Fernández. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó a los locales Lussenhoff y Pablo Sánchez, y a los visitantes Pastur y Argüelles. Campo 1 de Mareo: Unos 300 espectadores.

D. Blanco | Gijón

Año nuevo, vida nueva. Y es que el Sporting Atlético cuenta sus partidos por victorias en este 2026, siendo incluso capaz de imponerse a una de sus bestias negras en los últimos años. El Praviano acudía a Mareo buscando dar la campanada, pero se encontró con el tempranero gol de Bruno Rubio mediado el primer tiempo y, ya en el segundo periodo, fruto sobre todo del cansancio, el cuadro visitante acabó cediendo tres goles más.

Como viene siendo habitual en sus partidos como local, el filial rojiblanco se hizo rápidamente con el control del esférico, buscando con ahínco percutir en la defensa rival. Las ocasiones brillaban por su ausencia ante el orden defensivo del Praviano, pudiendo Carlos Hernández adelantar a los rojiblancos, pero su disparo era repelido por el poste, no siendo hasta pasada la media hora cuando Alex Oyón realizaba una buena acción individual y filtraba un pase interior para que Bruno Rubio se plantara delante de David Vázquez, batiendo al guardameta para colocar el 1-0 en el marcador.El gol aportó la tranquilidad necesaria para no ponerse nerviosos los jugadores rojiblancos con el paso de los minutos, pero no hizo que las ocasiones terminaran convirtiéndose en más goles.

En la segunda parte, el Praviano, a sabiendas de que el resultado no le valía, se volcó en ataque buscando el empate, pero lo hizo con más ganas que ideas.

Los cambios aportaron un soplo de aire fresco al Sporting Atlético, que dio un paso hacia delante siendo capaz de poner el 2-0 en el minuto 82, con una gran acción individual de Loki, que cedía el esférico al corazón del área donde Chris Ferreres solo tenía que empujar el cuero al fondo de la red. El gol fue un mazazo definitivo para los visitantes, que bajaron los brazos y se terminaron llevando una goleada. En el tiempo de descuento, Matabuena filtró un pase en profundidad para Chris Ferreres, que ganó la espalda a la zaga y puso el balón en los pies de Samu Montes, que a placer anotaba el 3-0. Y el 4-0 llegaría minutos después con una gran jugada nuevamente de Loki, que mandaba el cuero al segundo palo para que Marcos Fernández fusilara a David Vázquez.

Colunga y Navarro se reparten el botín

COLUNGA 1-1 NAVARRO Colunga: J. Delgado (2), Santi (2), Nacho (2), Saúl (2), Jandro (2), Nico (2), Miguel (1), David (1), Abraham (2), Pedro (3), Rodrigo (1). Cambios: Hugo Díaz (1) por Rodrigo, min. 75. Guille (1) por Nico, min. 82. Navarro: Mateo (2), Hugo (2), Javi Álvarez (2), Ofon (1), Jorge Castro (1), Luisao (2), Albertin (1), Adrián (1), Álvaro (2), Josín (2) y Manu Ameijide (2). Cambios: Quiro (1) por Jorge, min. 60. Raúl (1) por Ofon, min. 72. Jacobo (1) por Ameijide Goles: 1-0, min. 22: Jandro. 1-1, min. 40: Luisao. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales Nacho y Saúl y a los visitantes Jorge, Josín, Adrián y Ameijide. Municipal de Santianes: Floja entrada.

Manolo | Colunga

Colunga y Siero firmaron las tablas en un encuentro con pocas ocasiones. Los locales se adelantaron a través de Jandro, pero justo antes del descanso Luisao puso el empate tras un gran remate. Empate que deja al Navarro a dos puntos del descenso.

Avilés Stadium y Tuilla, secos en Llaranes

AVILÉS STADIUM 0-0 TUILLA Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Suárez (2), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (2), Bryan (2), Guardado (2), Borja López (2), Kian (1), Bango (1), Pelayo Cuesta (2) y Mario López (1). Cambios: Ito (2) por Kian, min. 46. David Heres (2) por Bango, min. 70. Néstor Bustelo (1) por Pelayo Cuesta, min. 78. Edu Guerra (2) por Borja López, min. 80. Marcos Noya (1) por Josín Remuñán, min. 80. Tuilla: Guille Fernández (2); Sergio Gutiérrez (1), Miloud (1), Lele (1), Sergio González (2), Galo (1), Diego González (1), Rober Díaz (2), Monasterio (2), Said (2) y Álex Mariscal (2). Cambios: Mini (s.c.) por Sergio González, min. 88. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó por parte local a Josín Remuñán y Bryan, y por parte visitante a Miloud, Guille Fernández y Sergio Gutiérrez. Muro de Zaro: unos 200 espectadores.

José Ignacio | Avilés

Avilés Stadium y Tuilla se quedaron sin pólvora en su duelo en el Muro de Zaro. En la primera parte apenas hubo llegadas en ninguna de las dos áreas. Lo único destacable, una falta directa de Josín Remuñán que se fue alta. La segunda parte fue algo más abierta, empezó mejor el Tuilla, que tuvo una buena para marcar, pero el Avilés Stadium fue de menos a más y pudo resolver al final.

El Ceares saca petróleo a su balón parado

CEARES 1-0 CAUDAL Ceares: Nacho Rubiera (2); Héctor (2), Rafa Felgueroso (3), Matheus (3), Pelayo Muñiz (2), Madeira (2), Steven (2), Sandoval (3), Ferreiro (2), Feito (2) y Hugo (3). Cambios: Mateo Nistal (1) por Feito, min. 59. Layman (1) por Steven, min. 59. Erasmo (1) por Madeira, min. 59. Carcedo (s.c.) por Matheus, min. 85. Enol (s.c.) por Ferreiro, min. 88. Caudal: Pablo Díez (1); Mario Sánchez (2), Trabanco (1), Diego Boza (2), Kike Fanjul (2), Jairo Cárcaba (1), Acerete (1), Borja Rguez. (1), Agus Porto (2), Sergio (1) y Michael Obadiya (1). Cambios: Claudio Medina (1) por Cárcaba, min. 67. Marcos (1) por Acerete, min. 67. Montesquín (1) por Boza, min. 77. Delgado (s.c.) por Trabanco, min. 85. El gol: 1-0, min. 82: Hugo. Árbitro: Fernández García (colegio de Oviedo). Amonestó a Matheus (Ceares) y a Boza (Caudal). La Cruz: 550 espectadores.

Mon Cano | Gijón

El Ceares derrotó al Caudal (1-0) en un partido de poder a poder en el que se impuso la fiabilidad en los metros finales con el golpe local cuando quedaban menos de 10 minutos para el final del choque, lo que resume la emoción del encuentro.

La primera parte fue equilibrada, con ritmo alto y llegadas rápidas a las áreas. El Ceares dispuso de dos ocasiones claras en los primeros minutos, mientras que el Caudal respondió con un disparo de Boza desde la frontal que obligó a una buena intervención de Nacho Rubiera. El paso de los minutos y el barro fueron llevando el partido hacia un juego más directo, con balones largos y muchas disputas, llegándose al descanso con el marcador inicial. El fútbol físico parecía imponerse sobre el terreno de juego antes que acciones más técnicas.

Tras el intermedio, el Caudal salió mejor y durante los primeros minutos de la segunda parte fue superior a su rival, tratando de someterlo. Encadenó varias llegadas consecutivas al arco de Rubiera y estuvo cerca de marcar en acciones de Boza y Trabanco, pero se encontró con un Ceares sólido en defensa y con un guardameta acertado bajo palos que logró que el empate sin goles se mantuviera en el marcador.

Con el paso de los minutos el partido volvió a igualarse y el Ceares aprovechó una acción a balón parado para decidir el encuentro. Tal y como estaba el césped, la estrategia era un recurso del que cualquiera de los dos podía tirar. Fue en este caso el conjunto local. En el minuto 82, un balón colgado al segundo palo de un saque de esquina fue rematado de volea por Hugo para establecer el 1-0 que, con tan solo ocho minutos de tiempo reglamentario por delante, sonaba a ventaja definitiva.

En el tramo final, el Caudal buscó el empate, pero el Ceares supo defender su ventaja con orden y concentración para cerrar una victoria de mérito ante un rival que no pareció encontrarse cómodo en el terreno de juego.

Berto Arias, otra vez al rescate de L'Entregu

L’ENTREGU 1-1 GIJÓN INDUSTRIAL L’Entregu: Gonzalo Ardura (1);_Pablo (2), Carlos Figar (2), Cristian Ferreiro (2), Kike Meaurio (2), Somiedo (2), Nacho Brañanova (2), Kasse Aly (2), Mateo Casas (2), Pacoli (2) y Borja Vicente (2). Cambios:_Berto Arias (2) por Brañanova, min. 46. César García (2) por Meaurio, min. 58. Meana (2) por Somiedo, min. 65. Leyder (1) por Carlos Figar, min. 76. Gijón Ind.: Raúl (2);_David Blanco (2), Blanco (2), Ángel Cuesta (2), Álvaro del Río (2), Álvaro García (s.c.), Luciano (2), Saka (3), Borja Prieto (2), Gonzalo (2) e Iván_Rubiera (2). Cambios:_Héctor Núñez (2) por Álvaro García, min. 9. Adrián (1) por Borja Prieto, min. 66. Miguel Sánchez (1) por Cuesta, min. 66. Mauro Suárez (s.c.) por Blanco, min. 84. Goles: 0-1, min. 40:_David Blanco. 1-1, min. 87:_Berto Arias. Árbitro:_Aspra Fernández (Oriente). Expulsó al visitante Héctor Núñez con roja directa, en el min. 91. Amonestó a los visitantes Cuesta, Luciano y Álvaro del Río. Nuevo Nalón: unos 200 espectadores.

Juan Merino | El Entrego

Salió L’Entregu con la firme determinación de poner tierra de por medio en el marcador y ya en los quince primeros minutos dispuso de tres ocasiones en las botas de Somiedo y Aly, este en dos ocasiones. El Industrial no inquietaba la meta local, dedicándose a defenderse del dominio entreguino, disparando por primera vez entre los tres palos en el 38. Y en el minuto 40 dispuso de un córner, sacado por Blanco, que cabeceó muy bien Saka al larguero y la pequeña melé que se formó culminó con gol de David Blanco.

Una segunda parte muy mediocre de los locales, con mucho coraje y derroche físico, aunque poco acierto.

Solo cabe destacar los últimos minutos tras el gol de Berto Arias, que volvió a rescatar L’Entregu, después de un magnífico balón filtrado por Mateo Casas, que el citado delantero controló y transformó en gol.

Todavía en el añadido tuvo una gran ocasión César García, uno de los últimos fichajes, que estuvo muy incisivo, y desde fuera del área estrelló un balón contra el larguero, con Raúl ya batido. Por ocasiones, L’Entregu mereció ganar un partido emocionante por el resultado, pero gris por el juego.

El Mosconia no puede con el Siero

MOSCONIA 1-1 SIERO Mosconia: Víctor (2), Muñiz (3), Berlanga (2), Pablo Espina (3), Jandrín (3), Nico Arce (3), Sergio Ríos (2), Carlos Cid (2), Brito (2), Noshiri (2) y Morcillo (3). Cambios: Uche (2) por Berlanga, min. 55. Isma Fagir (2) por Brito, min. 60. Palacio (1) por Noshiri, min. 76. Perera (1) por Carlos Cid, min. 76. Siero: Aitor (3), Donate (3), Rober (3), Nacho (3), Llosa (3), Juan (3), Ricky (2), Nico (2), Dani (3), Medori (2) y Sergio (2). Cambios: Noe (1) por Llosa, min. 75. Carlos (1) por Medori, min. 80. Gamarra (2) por Ricky, min. 80. Martín (1) por Juan, min. 80. Aitor (s.c.) por Sergio, min. 89. Goles: 0-1, min. 12: Juan. 1-1, min. 58: Sergio Ríos. Árbitro: Martos Amor (Avilés). Amonestó a los locales Noshiri y Morcillo, y a los visitantes Llosa, Juan, Sergio y Nacho. Marqués de la Vega de Anzo.

M.G. | Grado

El Siero consiguió un punto meritorio en el Marqués de la Vega de Anzo. Los de Luis Rueda tuvieron muy claro el plan de partido, buscando las transiciones rápidas ante un Mosconia que tenía el control del balón. En una acción individual de Juan acabó llegando el primero. El futbolista del Siero realizó un remate picado casi sin ángulo que superó a Víctor.

A partir de esa acción, el Mosconia asedió a su rival y el portero visitante comenzó a ser protagonista. Tras el descanso, Sergio Ríos aprovechó un error del portero en la salida para poner las tablas. Cuando mejor estaban los locales, el encuentro tuvo que detenerse nueve minutos al fundirse un fusible de la instalación e irse parcialmente la luz.

El encuentro se reanudó con normalidad, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de llegar de forma clara al área rival. El Mosconia tenía el dominio de la pelota, aunque sin incomodar a los visitantes.