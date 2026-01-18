El Vetusta también funciona sin Joaquín: gana a la Sarriana y se pone líder de su grupo en Segunda Federación

El Oviedo Vetusta consiguió una victoria ante la Sarriana gracias al solitario tanto de Pablo Agudín (0-1) y, tras el empate sin goles del Deportivo Fabril en Ganzábal, se coloca como nuevo líder del grupo 1 de Segunda Federación.

El conjunto asturiano afrontó este encuentro con la sensible baja de su goleador, Joaquín, que se estrenó a lo grande con la camiseta del Barcelona B, y Agudín ocupó su posición en la punta de ataque. La primera parte comenzó con el Oviedo Vetusta llevando la iniciativa en el juego y teniendo más la posesión del balón, con un equipo lucense que buscó sacar partido de las contras rápidas y de las jugadas de estrategia. Precisamente, la primera ocasión del partido la tuvo el conjunto local en una jugada a balón parado: en un córner botado desde la izquierda, el defensa central Maxi Levrand, incorporado al ataque, remató de cabeza en el segundo palo, saliendo el balón por encima del larguero a los 11 minutos.

Sin embargo, la respuesta en ataque del filial ovetense no se hizo esperar en su primer acercamiento peligroso, en el 12, tras un pase entre líneas de Dieguito sobre la posición de Guille Berzal, que se sacó un preciso disparo con la zurda, obligando al portero Embadje a realizar una excelente intervención y enviar el esférico a saque de esquina. Dos minutos después, el Oviedo Vetusta volvió a inquietar a su rival con un remate de cabeza de Agudín dentro del área, que la defensa local envió a córner.

Los chicos de Roberto Aguirre se hicieron con el dominio territorial y jugaron más en campo rival, al toque, pero con un equipo gallego que, cada vez que recuperaba el balón, montaba contras muy peligrosas y en una de ellas estuvo a punto de adelantarse en el marcador al filo de la media hora de juego. William Peña recibió el balón en la frontal del área, asistió a su compañero Millán, quien se sacó un fuerte disparo al que respondió con una gran estirada Miguel Narváez.

Pero el mejor juego de los ovetenses tuvo sus frutos a los 37 minutos, cuando consiguieron adelantarse en el marcador en una gran jugada colectiva que terminó con una combinación exquisita entre Dieguito y Agudín. El delantero controló dentro del área y se sacó un remate con rosca que se alojó en el fondo de la red.

Tras la reanudación, el Oviedo Vetusta siguió con el mismo guion, teniendo más el balón y tratando de llevar el control en el centro del campo. De hecho, la primera acción peligrosa de la segunda parte la tuvo el conjunto asturiano en un centro desde la banda izquierda que recibió dentro del área Lamine, pero su remate se marchó por encima del larguero.

Los lucenses no vieron nada claro en ataque y solo buscaron lanzamientos lejanos para inquietar a la sólida defensa visitante. Millán probó fortuna con un disparo desde fuera del área que salió alto en el 59. El filial carbayón supo dormir el partido y dejó anestesiado al Sarriana, que no encontró la forma de sorprender a su rival, siempre sólido en todas sus líneas.

El Oviedo Vetusta pudo sentenciar en varias ocasiones en el tramo final del partido. Agudín lanzó un potente remate que se marchó por encima del travesaño en el 70, pero la más clara llegó seis minutos más tarde en una rápida contra que casi culmina en gol Omar Falah, aunque su disparo lo rechazó a córner el portero Embadje. Omar Falah volvió a ser protagonista en el minuto 90 en una internada por la izquierda y su disparo cruzado se encontró de nuevo con la intervención de Embadje. Tres puntos vitales que permiten a los de Roberto Aguirre pasar la semana en ascenso directo a Primera Federación.