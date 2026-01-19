El Avilés anuncia la salida de uno de sus futbolistas

La dirección deportiva del Real Avilés sigue dando pasos en el mercado invernal y el club ha anunciado esta tarde la salida de Yasser, uno de los futbolistas con menos minutos a las órdenes de Dani Vidal. Ambas partes llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato y el centrocampista andaluz buscará nuevo destino. "Agradecemos la profesionalidad mostrada por el jugador en todo momento y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", expresó el club.

Gracias a su marcha, el Avilés regula su situación con las fichas senior en su plantilla. Tras la incorporación de Christian Rivera, el conjunto avilesino contaba con 19 jugadores senior, cuando el reglamento en Primera Federación establece un máximo de 18. Ya sin Yasser, el centrocampista asturiano, que sigue con su puesta a punto tras muchos meses sin competir, podrá ser inscrito sin problemas.

Yasser fue una de las incorporaciones realizadas el pasado verano por la dirección deportiva, pero su impacto en el cuadro blanquiazul no ha tenido el impacto esperado. A lo largo de este curso ha participado en seis encuentros entre liga y copa, sumando un total de 165 minutos.