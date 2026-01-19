El CID Jovellanos, tercero en la Superliga 2 masculina tras doblegar a un resistente Boiro
N. L.
El CID Jovellanos continúa con su ascensión hacia los puestos altos de la Superliga 2 masculina y ya es tercero tras lograr un importante y sufrido triunfo en la pista del Boiro (2-3). Se esperaba un encuentro igualada e intenso y así fue, en los cinco parciales. El conjunto asturiano ganó los dos primeros sets (20-25 y 26-28), para ceder los dos siguientes (25-18 y 29-27) y acabar resolviendo en el desempate (8-15). Curro, con 22 puntos, y Óscar, con 28, fueron los jugadores más efectivos del CID Jovellanos. Por su parte, en la Superliga 2 femenina, el Grupo Covadonga volvió a perder, aunque en esta ocasión hizo sufrir de lo lindo al Torrelavega (25-27, 22-25 y 22.-25). La grupista Sara García volvió a destacar, con 22 puntos.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos