El CID Jovellanos, tercero en la Superliga 2 masculina tras doblegar a un resistente Boiro

El CID Jovellanos continúa con su ascensión hacia los puestos altos de la Superliga 2 masculina y ya es tercero tras lograr un importante y sufrido triunfo en la pista del Boiro (2-3). Se esperaba un encuentro igualada e intenso y así fue, en los cinco parciales. El conjunto asturiano ganó los dos primeros sets (20-25 y 26-28), para ceder los dos siguientes (25-18 y 29-27) y acabar resolviendo en el desempate (8-15). Curro, con 22 puntos, y Óscar, con 28, fueron los jugadores más efectivos del CID Jovellanos. Por su parte, en la Superliga 2 femenina, el Grupo Covadonga volvió a perder, aunque en esta ocasión hizo sufrir de lo lindo al Torrelavega (25-27, 22-25 y 22.-25). La grupista Sara García volvió a destacar, con 22 puntos.