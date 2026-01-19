El delantero asturiano que regresa a lo grande tras más de un año lesionado: “Fueron muchos meses imáginandome marcar"

En octubre de 2024 se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha cuando era el pichichi de Tercera. A los siete meses, cuando ya volvía a entrenar, fue el menisco lo que dijo basta, teniendo que volver a pasar por el quirófano y pasando el 2025 en blanco. Álex Montes “Toquero” (Oviedo, 2000) no ha tenido una historia fácil, pero no se ha olvidado de lo que mejor sabe hacer: marcar gol. El ariete del Covadonga fue uno de los protagonistas en la goleada al Llanera (0-5) con un doblete y quiere más. “Para mí es muy especial. Fueron muchos meses imaginándome marcar”, reconoce.

Toquero estuvo 450 días en el dique seco. “Fue complicado, pero lo llevé con mucha paciencia y trabajo diario”, dice. Regresó en el partido inaugural de este 2026 ante el Llanes y poco a poco va teniendo sus minutos desde el banquillo. La semana pasada ya dejó su sello ante el Titánico con un doblete y ante el Llanera tuvo que saltar al campo antes de lo previsto. Unos problemas musculares de Álex Arias le permitieron entrar en el minuto 18 y antes del descanso ya había marcado. “Después de tanto parado quería poco a poco volver a jugar y coger ritmo y llegar bien a final de temporada. Los goles para el delantero son ese extra de confianza y reconozco que me estoy encontrando muy suelto en el equipo”, comenta.

En la segunda mitad puso la puntilla al Llanera con el 0-4 y en el 80’ fue sustituido por Vicente Álvarez. “Ha sido mucho tiempo fuera y todavía no está el cuerpo para jugar mucho”, desvela. Finalmente, el Covadonga dio un golpe sobre la mesa y, con su goleada, provocó la primera derrota de la temporada del Llanera. “Era un partido muy importante porque el Llanera nos sacaba cinco puntos y se podía poner a ocho, que era un colchón difícil de salvar”, relata Toquero.

La pelea por el ascenso, más viva que nunca

Los ovetenses se sitúan a tan solo dos puntos del líder, que hasta la fecha solo había encajado un gol en el Pepe Quimarán en todo el curso. “A priori puede parecer sorprendente, pero el fútbol tiene esas cosas que no se explican que hace que nos guste tanto”, prosigue Toquero, que explica la clave para cosechar ese resultado. “Fuimos muy eficaces, la mayoría de ocasiones que tuvimos las convertimos en goles y tuvimos un nivel de concentración muy alto durante los 90 minutos”. Con gran parte de la segunda vuelta por delante, el objetivo sigue siendo el mismo. “Conseguir el ascenso a final de temporada”. Un reto difícil para el que se suma a la causa Toquero.