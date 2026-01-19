La federación regional de Deportes de Invierno entrega sus distinciones en Moreda de Aller
N. L.
Moreda de Aller
El auditorio Cine El Carmen, en Moreda de Aller, acogió el acto de entrega de las distinciones de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias. El acto formó parte del programa de actividades de Nevaria, feria de la nieve y la montaña. La federación entregó tres premios a tres personas por su compromiso con estos deportes: a Jorge Fernández Fierro, director de la estación de Fuentes de Invierno; a Pablo Vallinas González de Lena, director de la Escuela de Esquí Valgrande-Pajares, ambos por su dedicación vital, y a Miguel Martínez Cueto, jefe de TPA Deportes, por su labor de difusión.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos