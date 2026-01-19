La federación regional de Deportes de Invierno entrega sus distinciones en Moreda de Aller

El auditorio Cine El Carmen, en Moreda de Aller, acogió el acto de entrega de las distinciones de la Federación de Deportes de Invierno del Principado de Asturias. El acto formó parte del programa de actividades de Nevaria, feria de la nieve y la montaña. La federación entregó tres premios a tres personas por su compromiso con estos deportes: a Jorge Fernández Fierro, director de la estación de Fuentes de Invierno; a Pablo Vallinas González de Lena, director de la Escuela de Esquí Valgrande-Pajares, ambos por su dedicación vital, y a Miguel Martínez Cueto, jefe de TPA Deportes, por su labor de difusión.