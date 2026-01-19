Dos libres fallados condenan al Navia tras un buen final

El CB Navia La Magaya perdió una excelente oportunidad de sumar un nuevo triunfo a domicilio en la pista del Reino de León, donde acabó perdiendo por 68-66. Después de un partido con tintes de igualdad en el que entró en el último cuarto seis abajo, el equipo asturiano remontó con una buena sarta de triples y aguantó el tirón hasta el final. Javier Prieto, uno de los jugadores más destacados del Navia y autor de la mayoría de los puntos de la remontada, falló dos tiros libres con 67-66 en el marcador y 12 segundos por jugarse. Una jugada que resultó definitiva.

Javier Prieto acabó el encuentro con 14 puntos y 15 de valoración, mientras que su compañero georgiano Sulkhan-Saba Sharadshidze hizo 17 puntos y 22 créditos de valoración.

Con este resultado en el primer partido de la segunda vuelta, al CB Navia La Magaya acumula un balance de cinco triunfos y nueve derrotas en el grupo AB de Tercera FEB, peleando por no perder la categoría. El otro equipo asturiano del grupo, el Universidad de Oviedo, es tercero, con diez triunfos y cuatro derrotas.