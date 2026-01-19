Oviedo se tiñe de verde, amarillo y rojo: fiesta total en las calles de la capital tras el triunfo de Senegal en la Copa África
Decenas de senegaleses celebraron en Ventanielles, Teatinos, el centro y Vallobín la victoria de su selección ante Marruecos por un gol en la prórroga
Oviedo se vistió ayer de verde, amarillo y rojo. En barrios como Ventanielles, Teatinos o Vallobín, decenas de senegaleses se echaron a las calles para celebrar la victoria de su selección en la Copa África ante Marruecos. Un gol en la prórroga que desató la locura en la capital del Principado y que convirtió las calles asturianas en una fiesta improvisada cargada de alegría, cánticos y banderas.
La final de la Copa África fue de todo menos tranquila. Senegal se enfrentaba a Marruecos en un duelo marcado porque la sede fuese en Marruecos. De hecho, el conjunto senegalés estuvo a punto de abandonar el campo porque interpretaban que sus rivales estaban amañando el partido. Un momento de máxima tensión que pudo terminar en suspensión, pero que finalmente se resolvió con el equipo de vuelta sobre el césped. Y la recompensa llegó en la prórroga: un gol de Gueye, futbolista del Villarreal, que valió un título y que desató la euforia de todo un país.
En Oviedo, los senegaleses no tardaron en salir a la calle. Varios barrios se convirtieron en los epicentros de la celebración. Banderas ondeando desde las ventanas, cánticos en las aceras... Una explosión de alegría que contagió a vecinos y transeúntes, que veían con simpatía cómo la comunidad senegalesa celebraba el triunfo de los suyos.
No hubo masificaciones ni se registraron incidentes. Todo transcurrió con normalidad, con la alegría como bandera. Familias enteras con camisetas de la selección, niños corriendo con banderas más grandes que ellos, grupos de amigos abrazándose y cantando.
