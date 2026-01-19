El Rodiles sigue la estela del líder de Segunda División
El Gaitero Rodiles venció por 5-1 al Gran Canaria Teldeportivo y mantiene el pulso con el Estrela Futsal por el liderato de su grupo de Segunda División. Las gallegas, que ganaron por 7-0 al Valdetires Ferrol, son primeras con 45 puntos, por 43 de las villaviciosinas. En Segunda B masculina, el Deportivo Laviana, penúltimo clasificado, se dio una alegría ante el Concello de Begonte (6-3).
