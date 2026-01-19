La selección española de María López pierde el bronce del Europeo de sala en la última jugada

Tras igualar el partido por dos veces, la selección española de hockey, con la asturiana María López en sus filas, se quedó sin la medalla de bronce por un gol de Austria en la última jugada (2-3). Mar Sola había nivelado el tanto inicial austriaco y Clara Ycart hizo lo mismo con el segundo de las centroeuropeas, pero el tercer golpe fue definitivo cuando todo hacía pensar ya en los shootouts. España había sido primera de su grupo y había caído en la semifinal frente a Alemania precisamente en los lanzamientos de shootouts. La única alegría para el equipo español fue la elección como MVP de Marta Grau.