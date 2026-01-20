La anotadora gijonesa Susana Santos, reconocida por en la Gala de la Federación Española de Béisbol
N. L.
Gijón
Susana Santos, anotadora del año para la Confederación Mundial de Béisbol, fue distinguida por la Federación Española de Béisbol y Sófbol (REFBS) durante su gala anual, en la que ingresó en el salón de la fama. El acto, celebrado en el Comité Olímpico Español (COE), fue la guinda a un fin de semana muy productivo con la Convención Nacional de Béisbol y Sófbol, en la que tomaron parte 150 personas entre técnicos, entrenadores y directivos relacionados con este deporte.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
- Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández