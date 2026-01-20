La anotadora gijonesa Susana Santos, reconocida por en la Gala de la Federación Española de Béisbol

Susana Santos, anotadora del año para la Confederación Mundial de Béisbol, fue distinguida por la Federación Española de Béisbol y Sófbol (REFBS) durante su gala anual, en la que ingresó en el salón de la fama. El acto, celebrado en el Comité Olímpico Español (COE), fue la guinda a un fin de semana muy productivo con la Convención Nacional de Béisbol y Sófbol, en la que tomaron parte 150 personas entre técnicos, entrenadores y directivos relacionados con este deporte.