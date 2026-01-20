Benjamín Noval y Martín Fernández, representantes españoles en la prueba de la Copa del Mundo de ciclocross de Hoogerheide

Los asturianos Benjamín Noval y Martín Fernández han sido incluidos en la lista de la selección española que competirá en la prueba de la Copa del Mundo de ciclocross de Hoogerheide. El objetivo de la expedición será realizar un test de máximo nivel una semana antes de afrontar la gran cita de final de temporada, el Mundial de Hulst. La lista sale un día después de la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Benidorm, en la que Benjamín Noval rozó el podio y Martín Fernández fue decimosexto.