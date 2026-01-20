Carreño, a punto de dar la campanada en el Open de Australia: más de cuatro horas de partido y cinco sets
El tenista gijonés estuvo muy cerca de derrotar al checo Jakub Mensik, número 16 del ranking mundial
Pablo Carreño se despidió del Open de Australia en la primera ronda, pero estuvo a punto de dar la sorpresa ante el checho Jakub Mensik, número 16 del ranking ATP. El gijonés tenía un duro hueso delante y cayó derrotado por 7-5, 4-6, 2-6 y 7-6(1) y 6-3, en un exigente encuentro que se alargó hasta las cuatro horas y 13 minutos. Carreño, 14 años mayor que su rival, acabó sufriendo un desgaste mayúsculo y el encuentro se lo llevó el checo.
Carreño llevó al límite a Mensik y se llegó a poner por delante en el marcador tras el tercer set. En el cuarto la igualdad fue máxima, pero acabó cayendo en el tie break. El gijonés ofreció una notable resistencia, pero el enorme esfuerzo realizado pasó factura en la recta final del encuentro, teniendo incluso que ser asistido por unas molestias en su pie derecho.
La juventud y poderío de Mensik, de 20 años y que venía en forma tras ganar en Auckland la semana pasada, fue decisiva para llevarse el triunfo en el quinto y definitivo set. Ahora, el tenista checo se enfrentará al madrileño Rafa Jódar, después de que este último ganase al japonés Rei Sakamoto.
Carreño podría salir del top 100
Con su eliminación, el tenista gijonés (actualmente en la 94ª posición) no ha podido defender la segunda ronda que alcanzó en la pasada edición, por lo que en función de lo que hagan el resto de competidores podría abandonar el top-100 del ranking ATP una vez finalice el torneo.
