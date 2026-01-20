Maletas perdidas, decisiones arbitrales claves, goles a última hora... la peripecia de María López en la selección española de hockey sala: "Fue un regalo"
La jugadora gijonesa, internacional en sala tras renunciar a la de hierba después de los Juegos de París, agradece la experiencia de un Campeonato de Europa en el que perdió el bronce en un final dramático
Cuando la selección española de hockey sala llegó a Praga sin sus equipajes, sticks y equipaciones incluidas, extraviados por la compañía aérea, se quedaron a cuadros. Pero lo peor estaba por venir. Cuando ya estaban celebrando el pase a la final del Campeonato de Europa, un cónclave de los árbitros decidió anular el último shootout de España y seguir con la tanda, en la que perdieron. Para remate, el equipo se quedó sin bronce al recibir un gol a falta de dos segundos del partido por el tercer puesto. Pese a todo, María López, enganchada a la selección de sala tras renunciar a la de hierba, lo da por bien empleado. "Con todo lo que he disfrutado y sufrido en este campeonato, si me vuelven a llamar yo creo que diría que sí", explica la jugadora gijonesa.
Llamada del seleccionador
¿Cómo acabó de nuevo López en una selección española tras haberse retirado de la misma? Fue un proceso natural, cuenta la jugadora asturiana del Club de Campo. "En invierno, cuando acaba la primera vuelta de campo, empezamos la de sala. Pero las jugadoras que están en la absoluta de hierba aprovechan la ventana para entrenar juntas, y hasta el año pasado no había podido jugar las competiciones de sala, ganamos el Campeonato de España con el Club de Campo y el seleccionador me escribió para ver si estaba interesada en acudir a la preparación y si podría ser convocable. Le dije que sí".
López era consciente de las apreturas. Con un presupuesto mínimo dedicado a la selección de hockey sala, la preparación consistió en dos miniconcentraciones, del 26 al 28 de diciembre y del 7 al 12 de enero. A continuación, viaje y seis partidos en cuatro días de competición en el Europeo. Como atenuante, los partidos duran cuatro tiempos de diez minutos a tiempo corrido.
Impecable fase de grupos
La fase de grupos fue impecable ya que acabaron líderes, pero los sinsabores esperaban en la semifinal contra las alemanas y en el encuentro por el bronce ante Austria. Como colofón, algunas de las jugadoras tuvieron que pernoctar en Praga por "overbooking" y otra, que debía volver a Sevilla en tren, hubo de cambiar de planes por el accidente de Adamuz.
"Muy duro"
"Mira que he disputado muchísimos torneos tanto con la selección como con el Club de Campo, pero esto me ha parecido muy duro por lo injusto. Contra Alemania hicimos un partidazo, pero es que es la eminencia del hockey sala, en el caso contrario no hubiese pasado eso con los árbitros ni de broma. Y el día del partido por el bronce... fue el remate. Pero la experiencia fue un regalo, volver a escuchar el himno de España, vivir las muchas emociones de un partido de hockey...".
María solo echó de menos haber profundizado un poco en la preparación que exige una modalidad como la sala, para la que pide más recursos: "Es la eterna olvidada, pero para nosotros es una puerta de entrada para colegios, para sitios donde no tienen campo de hockey. Podemos jugar incluso en pistas de recreo, de asfalto".
